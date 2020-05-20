世行发布2017年国际比较项目成果报告 中国仍为世界最大发展中国家

人民网北京5月20日电 （杨曦）世界银行19日在其官网发布了《购买力平价与世界经济规模——2017年轮国际比较项目（ICP）结果》报告。
报告显示，根据176个国家和地区提交的数据资料测算，2017年，按购买力平价（PPP）法计算，176个经济体的GDP总规模为119.5万亿美元，其中我国2017年GDP为19.6万亿美元，比美国略高0.5%，居世界（176个经济体）第1位，占世界经济总量的16.4%。与之对照，按汇率法计算，我国2017年GDP为12.1万亿美元，占世界的15.2%，相当于美国的62.2%，居世界第2位。
2017年，按PPP法计算的GDP居前10位的国家依次为中国、美国、印度、日本、德国、俄罗斯、英国、巴西、法国和印度尼西亚。这些国家的GDP总量约占世界的60.7%。而按汇率法计算，GDP居前10位的国家依次为美国、中国、日本、德国、英国、法国、印度、巴西、意大利和加拿大。与汇率法GDP相比较，绝大部分国家和地区的PPP法GDP有所上升，其中发展中国家和地区上升更快。
中国统计学会相关负责人表示，从PPP法看，中国2017年人均GDP只有世界平均水平的85.4%，在世界排名第90位，比汇率法排名后退了11位，与发达国家差距明显。因此，中国仍是世界最大的发展中国家。另外，我国PPP法人均消费支出低于世界平均水平也符合发展中国家的普遍特点。
清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春表示，看一个国家是发达国家还是发展中国家最主要的是看人民平均生活水平的高低，GDP不是反映人民平均生活水平高低的指标，反映人均经济发展水平的指标人均GDP，更能反映人民平均生活水平的高低。此外，发展中国家的PPP值往往存在系统性低估，从而按PPP法计算的发展中国家的GDP和人均GDP往往存在系统性高估，报告中按PPP法计算的结果高估了中国的经济规模和人均经济发展水平。“如果把中国归入发达国家，那么世界上大部分国家都属于发达国家，这显然是不符合世界经济发展的实际情况的。”许宪春说。
世界银行报告的相关注释中指出，在使用PPP时应注意，PPP更适用于经济结构相似的经济体之间的比较，不太适用于经济结构差异较大的经济体之间的比较。中国统计学会相关负责人也表示，PPP为各经济体之间综合价格比率，既涵盖了可贸易品又涵盖了非贸易品的价格，而汇率只涵盖了可贸易品的价格，因此不能用PPP代替汇率，也不能用一国的PPP值来判断该国汇率应该升值还是贬值。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】