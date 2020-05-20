住建部：12月底前完成中国传统村落挂牌工作

人民网北京5月20日电（许维娜）为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》要求，住房和城乡建设部办公厅近日印发通知指出，决定统一设置中国传统村落保护标志，实施挂牌保护。所有列入中国传统村落名录的村落都要设置标志牌，各地要在今年12月底前完成挂牌工作。

根据通知，保护标志由中国传统村落徽志、主题词、村落名称、二维码、监制单位、公布日期6部分组成。中国传统村落徽志、主题词、监制单位按统一样式及内容制作，村落名称、二维码、公布日期按照每个村落实际情况确定具体内容并按统一样式制作。

通知强调，中国传统村落标志牌（以下简称“标志牌”）为悬挂匾牌，可用于室内或室外悬挂展示。住房和城乡建设部提供标志牌样式，各地根据当地特色选择适宜材质制作，也可根据实际情况按一定比例放大制作成碑状标志牌，但文字、内容等应与保护标志要求一致。民族自治地区可另外设立少数民族文字书写（镌刻）的标志牌，内容应与汉字内容相同。

通知明确，省级住房和城乡建设部门及相关部门负责本行政区域内的挂牌保护工作（含标志牌制作）。标志牌的知识产权属于住房和城乡建设部，除用于中国传统村落挂牌保护外，不得用于其他用途。

(责编：许维娜、夏晓伦)