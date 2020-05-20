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国家粮食和物资储备局：预计夏粮收购量将保持在较高水平

2020年05月20日09:01  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月20日电（许维娜）国家粮食和物资储备局19日召开全国夏粮收购工作视频会议。会议指出，今年各级各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，稳定粮食生产，夏粮有望再获丰收。预计夏粮收购量将保持在较高水平，市场价格以稳为主，部分地区启动最低收购价执行预案的可能性较大。

会议强调，随着政策性粮食销售出库加快，以及地方进一步挖掘仓容潜力，前期主产区仓容不足矛盾已有所缓解。

会议进一步指出，今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年，在疫情防控常态化新形势下，抓好今年夏粮收购工作，对于保护农民种粮积极性、保持粮食市场平稳运行、促进经济社会持续健康发展具有重要意义。

会议明确，各地各有关部门要提高政治站位，切实增强责任感和紧迫感，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，把夏粮收购工作摆在突出位置，抓紧抓细抓实，切实守住农民“种粮卖得出”的底线。

会议要求，各地和有关中央企业要坚持问题导向和目标导向，健全机制，强化协同，压实责任，综合施策，确保各项政策措施不折不扣落到实处。

一要全力抓好市场化收购。认真落实粮食安全省长责任制，牢固树立市场化理念，健全优粮优价市场运行机制，落实好收购资金、仓容、运力、信息等举措，积极引导多元主体开展市场化收购。同时，着力搞好服务，提升农民满意度。

二要精心组织政策性收购。中储粮集团公司要认真履行政策执行主体责任，全面落实收购政策，严格把握收购启动和停止条件，严格执行质价标准；合理布设收购网点，千方百计扩大收储能力，真正发挥好托底作用。

三要加强粮食市场监测预警。要紧盯重点地区、重点时段和重点环节，密切跟踪市场动态，加强形势分析研判，及时发现和解决苗头性、倾向性、潜在性问题。要主动发布信息，为农民售粮和企业经营提供优质服务。

四要严格粮食流通监管。要加强对粮食收购工作的监督检查，发挥好12325粮食监管热线作用，严肃查处各类违法违规行为，维护正常的流通秩序。要认真落实疫情防控要求，确保售粮农民和收粮职工人身安全，坚决防止发生重特大安全事故。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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