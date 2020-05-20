国际航行船舶中国籍船员境内港口换班下船超过1万人

人民网北京5月20日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，自4月1日0时至5月18日24时，我国境内港口已实现中国籍船员换班20567人，其中换班上船10547人、换班下船10020人，上下船均超过1万人。船员换班总体趋于平稳，情况积极向好，过程安全有序。
据了解，交通运输部为了落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，精准做好国际航行船舶船员疫情防控工作，有序保障中国籍船员正常换班，依法维护船员合法权益，4月1日，交通运输部印发了《关于进一步强化国际航行船舶中国籍船员境内港口换班管理工作的通知》，规范船员上下船换班操作。4月22日，又会同国家有关部门联合印发了《关于精准做好国际航行船舶船员疫情防控工作的通知》，优化中国籍船员换班出入境通关防控措施。
在各地方政府大力支持和有关部门的协同配合推动下，4月份实现中国籍船员换班10310人，其中换班上船5366人，换班下船4944人，日均上船179人，日均下船165人;5月1-18日实现中国籍船员换班10257人，其中换班上船5181人，换班下船5076人，日均上船288人，日均下船282人。船员换班安全稳定进行，有效维护我国外贸运输船员供给，为保证产业链供应链稳定畅通奠定良好基础。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】