国际航行船舶中国籍船员境内港口换班下船超过1万人

人民网北京5月20日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，自4月1日0时至5月18日24时，我国境内港口已实现中国籍船员换班20567人，其中换班上船10547人、换班下船10020人，上下船均超过1万人。船员换班总体趋于平稳，情况积极向好，过程安全有序。

据了解，交通运输部为了落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，精准做好国际航行船舶船员疫情防控工作，有序保障中国籍船员正常换班，依法维护船员合法权益，4月1日，交通运输部印发了《关于进一步强化国际航行船舶中国籍船员境内港口换班管理工作的通知》，规范船员上下船换班操作。4月22日，又会同国家有关部门联合印发了《关于精准做好国际航行船舶船员疫情防控工作的通知》，优化中国籍船员换班出入境通关防控措施。

在各地方政府大力支持和有关部门的协同配合推动下，4月份实现中国籍船员换班10310人，其中换班上船5366人，换班下船4944人，日均上船179人，日均下船165人;5月1-18日实现中国籍船员换班10257人，其中换班上船5181人，换班下船5076人，日均上船288人，日均下船282人。船员换班安全稳定进行，有效维护我国外贸运输船员供给，为保证产业链供应链稳定畅通奠定良好基础。

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