中国仍为世界最大的发展中国家

2020年5月19日，世界银行发布了按新一轮（2017年轮）国际比较项目（ICP）结果计算的2017年世界各参与经济体本币对美元的比价、GDP及其支出构成项目和人均GDP等数据。根据发布结果，以美元为基准，2017年中国购买力平价（PPP）值为4.184，相当于当年美元对人民币汇率的61.9%。因此，按新一轮ICP结果折算的中国GDP及其支出构成项目和人均GDP等数据与按汇率法计算的相应数据都发生了变化。

按PPP法计算的中国2017年GDP为196174亿美元，比美国同年GDP多出980亿美元，排在世界第一位；超过日本、德国、英国、法国和意大利五国GDP合计；占全球的比重为16.4%，与美国占全球的比重持平，比日本、德国、英国、法国和意大利五国GDP合计占全球的比重多1.3个百分点。有人据此认为，中国似乎已经不属于发展中国家。那么，中国到底还是否属于发展中国家？

按PPP法计算的结果，中国仍属于发展中国家

衡量一个国家是发达国家还是发展中国家的指标是按PPP法计算的GDP吗？当然不是。世界普遍认为，北欧五国，挪威、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛，社会福利体系处于全球领先水平，资源较为丰富、科技水平较为先进，属于高度发达国家，但是，这五个国家按PPP法计算的2017年GDP分别为3321、5300、3174、2615和191亿美元，占全球的比重，前四个国家仅分别为0.3%、0.4%、0.3%和0.2%，冰岛还不到0.1%。世界普遍认为，OECD成员国一般都是发达国家，但是，许多OECD成员国按PPP法计算的2017年GDP并不大，例如卢森堡、新西兰、爱尔兰、奥地利和比利时分别为673、1945、3756、4807和5775亿美元，占全球的比重分别为0.1%、0.2%、0.3%、0.4%和0.5%。这足以说明，按PPP法计算的GDP不是衡量一个国家是发达国家还是发展中国家的指标。

看一个国家是发达国家还是发展中国家最主要的是看人民平均生活水平的高低，GDP不是反映人民平均生活水平高低的指标，反映人均经济发展水平的指标人均GDP，更能反映人民平均生活水平的高低。例如，北欧五国，挪威、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛，按新一轮ICP计算的2017年GDP虽然不大，但这些国家人均GDP却分别达到62940、52693、55046、47471和55492美元，在全世界范围处于相当高的水平，更能反映这些国家相当高的人民生活水平。作为OECD成员国的卢森堡、新西兰、爱尔兰、奥地利和比利时按新一轮ICP计算的2017年GDP也不大，但这些国家人均GDP分别达到112701、40261、78211、54653和50771美元，在全世界范围处于相当高的水平，更能反映这些国家相当高的人民生活水平。

按新一轮ICP计算的2017年中国GDP虽然很大，但中国人口多，2017年为13.86亿人，占同年全球人口的19.2%，是美国的4.3倍，是日本、德国、英国、法国和意大利五国人口总和的3.4倍。按新一轮ICP计算的2017年中国人均GDP为14150美元，相当于同年美国人均GDP的23.6%，日本的34.7%，德国的26.7%，英国的30.8%，法国的31.7%，意大利的33.9%，OECD（这里的OECD人均GDP是按它目前的36个成员国计算的，其中包括2016年加入的拉脱维亚和2018年加入的立陶宛。）的31.7%。如果把OECD国家的人均GDP作为发达国家的平均水平的话，中国人均GDP不到发达国家平均水平的三分之一。

在金砖国家中，巴西、俄罗斯、印度、南非按新一轮ICP计算的2017年人均GDP分别14520、26079、6149和12870美元，PPP法的中国人均GDP低于巴西和俄罗斯，高于印度和南非，居于中间水平。

与PPP法的世界人均GDP相比，PPP法的中国人均GDP也是比较低的。按新一轮ICP计算的2017年中国人均GDP相当于世界人均GDP的85.3%，在参加2017年轮ICP的176个经济体中排在第90位。

可见，即使按新一轮ICP计算，中国也属于发展中国家，根本谈不上发达国家。如果把中国归入发达国家，那么世界上大部分国家都属于发达国家，这显然是不符合世界经济发展的实际情况的。

按PPP法计算的结果高估了中国的经济规模和人均经济发展水平

表1分别给出了按PPP法和按汇率法计算的2017年GDP世界排名前10位的国家。从中可以看出，与按汇率法计算的GDP世界排名相比，发展中国家按PPP法计算的GDP世界排名都跃升了，发达国家的排名都后移了。中国由第2位跃升为第1位；印度由第7位跃升为第3位，俄罗斯和印度尼西亚由世界排名第10位以外，分别跃升为第6位和第10位；美国由第1位后移到第2位，日本由第3位后移到第4位，德国由第4位后移到第5位，英国由第5位后移到第7位，法国由第6位后移到第9位，意大利和加拿大分别由第9位和第10位后移到世界排名10位以后。与按汇率法计算的GDP相比，发展中国家按PPP法计算的GDP提高的幅度明显高出发达国家。中国、印度、俄罗斯、巴西和印度尼西亚分别高出61.5%、215.4%、142.6%、46.3%和185.0%；美国持平，日本、德国、英国和法国分别高出6.4%、19.5%、13.8%和15.5%。这种排名的变化和提高幅度的差异存在不合理成分。

表1：2017年PPP法计算的全球前10大经济体的GDP情况

按PPP法计算的GDP 按汇率法计算的GDP 排名 经济体 GDP （亿美元） GDP占全球比重（%） 排名 经济体 GDP （亿美元） GDP占全球比重（%） 1 中国 196174 16.4 1 美国 195194 24.5 2 美国 195194 16.3 2 中国 121436 15.2 3 印度 80505 6.7 3 日本 48600 6.1 4 日本 51730 4.3 4 德国 36659 4.6 5 德国 43818 3.7 5 英国 26696 3.3 6 俄罗斯 38295 3.2 6 法国 25927 3.3 7 英国 30370 2.5 7 印度 25525 3.2 8 巴西 30177 2.5 8 巴西 20628 2.6 9 法国 29945 2.5 9 意大利 19618 2.5 10 印度尼西亚 28936 2.4 10 加拿大 16506 2.1

注：（1）表中数据取自世界银行；（2）“GDP占全球比重”为占176个ICP参与经济体经济总规模的比重。

在ICP中，规格品在各经济体之间的可比性和对各经济体的代表性是保证比较结果准确性的前提。但是，受各国发展水平、地理环境、文化习俗等诸多因素影响，具有代表性的规格品与具有可比性的规格品往往并不一致。尤其是对于较大的发展中国家来说，地区之间发展不平衡问题往往比较突出，收入差距较大，消费偏好迥异，规格品的代表性与可比性很难统一。不同类型规格品具有不同的价格表现，具有代表性的规格品的价格往往要低于具有可比性的规格品。同时，一般来说，发达国家的规格品质量较好，价格水平较高；与发达国家相比，发展中国家的规格品质量相对较差，价格水平也较低。如果将不同质量的规格品放一起比较，而不剔除将因质量差异产生的价格差异，导致的结果是产品价格实质上不可比，而实际比较中假设它们是同一个东西，在国际比较中造成对发展中国家价格的系统性低估，因此，发展中国家的PPP值往往存在系统性低估，从而按PPP法计算的发展中国家的GDP和人均GDP往往存在系统性高估。

经过有关国际组织和国际专家的长期努力，国际比较方法不断改进，但是到目前为止，仍然存在许多不完善的方面。针对一些细分类项目，例如建筑、房租、教育、医疗、政府提供的公共服务等，所采用的方法不能客观地反映中国的实际情况。例如，2017年轮ICP针对建筑项目仍然采用投入品价格比较法，在假定各国建筑项目溢价（即利润和税金）相同的基础上，测算各国建筑项目PPP。但是，中国建筑项目投入品与产出品价格之间存在较大差异，建筑项目的溢价要高于其他国家，建筑产出品价格高于投入品价格。而其他许多国家采用两种方法计算的结果无显著差异。中国建筑投资占GDP比重远高于世界平均水平。中国建筑项目价格被低估，会导致PPP值被低估，从而使按PPP法计算的2017年中国GDP和人均GDP被高估。

综合以上因素，世界银行发布的按PPP法计算的GDP及其支出构成提供了分析研究的另一个视角，但中国仍为世界最大的发展中国家的地位不会改变。（作者系清华大学中国经济社会数据研究中心主任 许宪春）

(责编：杨曦、孙阳)