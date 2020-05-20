稳预期增活力 我国社会主义市场经济体制向更高层次推进

5月18日，中共中央、国务院公布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》（以下简称《意见》），7个关键领域改革举措旨在更高起点、更高层次、更高目标上推进经济体制改革及其他各方面体制改革，构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制。

此次《意见》出台的时代背景和重大意义是什么？下一步各级政府及市场主体该如何围绕《意见》部署相关工作？人民网财经邀请业界权威专家给予解读。

不失时机推动改革

用改革的办法解决发展中的问题

党的十九大报告指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

今年春节前夕，一场突如其来的新冠肺炎疫情，加大了国内经济下行压力。4月17日，随着国内疫情防控向好态势进一步巩固，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势，会议指出，要不失时机推动改革，善于用改革的办法解决发展中的问题。

“在这一背景下，这份《意见》系统、全面、清晰地把各个领域中改革的不足以及解决办法提出来，显得十分必要。”万博新经济研究院院长滕泰表示，可以看出，在抗疫之际按既定步调推进重大改革的决心没有动摇。

在商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰看来，《意见》的出台是坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展的必然要求，是进一步发挥经济体制改革的牵引作用、增强经济发展活力的迫切需要，也是适应新时代社会主要矛盾发生变化、提升经济发展质量的迫切需要。

专家指出，站在新的历史起点，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，与这些新形势新要求相比，我国市场体系还不健全、市场发育还不充分，政府和市场的关系没有完全理顺，还存在市场激励不足、要素流动不畅、资源配置效率不高、微观经济活力不强等问题，推动高质量发展仍存在不少体制机制障碍，必须进一步解放思想，坚定不移深化市场化改革，扩大高水平开放，不断在经济体制关键性基础性重大改革上突破创新。

效率性和公平性的统一

疫情凸显社会主义市场经济体制优越性

今年春节前夕，疫情的突然爆发，使一些重点防护物资一夜之间成为人民的生活必需品。面对市场在以人民为中心配置公共品的供给方面的失灵和市场对生产的自发性调节作用的鞭长莫及，政府及时发挥对生产要素资源配置的宏观调控作用，第一时间统一调度重点物资增加产量，保障商品生产效率。

吉林大学教授钱智勇在一篇署名文章中写道：“在这次战‘疫’中，社会主义市场经济体制将‘有形的手’和‘无形的手’结合起来，实现效率性和公平性的统一，社会主义市场经济体制的人民性充分彰显了中国特色社会主义基本经济制度的优越性。”

可以看到，不断完善社会主义市场经济体制的收益不仅体现在未来，对当前也起到正向效应。受疫情影响，我国经济面临不少挑战，用制度的不断完善抗风险，用制度的不断完善补短板，用制度的不断完善生稳预期显得尤为重要。

“从理论到原则再到操作实践，此次公布的《意见》无疑是把市场化和各项调控政策的关系更为全面地描述出来。”滕泰认为，《意见》可以说是社会主义市场经济体制的一个阶段性总结，而这个框架体系的建立也意味着我国社会主义市场经济理论正在进一步完善。

国家发展改革委有关负责人在接受媒体采访时也表示，《意见》的出台也为当前和今后一个时期加快完善社会主义市场经济体制提供行动纲领，将进一步推动理顺政府和市场关系，为推动高质量发展、建设社会主义现代化国家提供重要体制保障和动力支撑。

处理好政府与市场的关系

加大市场在资源配置中的决定性作用

从实行高度集中的计划经济到提出“计划经济为主，市场调节为辅”“有计划的商品经济”，再到党的十四大确立“社会主义市场经济”；从对资源配置起辅助性作用到“起基础性作用”，再到“起决定性作用”，在这一过程中，对于市场在资源配置中的作用，以及如何正确处理政府与市场关系的认识都在不断深化。

此次公布的《意见》中用最长篇幅阐述了创新政府管理和服务方式，要求完善政府经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等职能，创新和完善宏观调控，进一步提高宏观经济治理能力。

“这意味着政府不能‘越位’去代替市场，也不能‘缺位’忽视监管。”滕泰说。

中央财经大学教授樊勇一直从事于对财政制度的研究。他表示，财政制度是国家治理的基础，加快建立现代财税制度是适应新时代社会主义市场经济建设的内在要求。

他表示，财税制度应充分发挥在资源配置和社会调控方面的基础性和原生性作用，如推进政府间事权和财权划分，可以有效促进公共资源在横向（地区之间）、纵向（中央与地方）的不断优化。此外，通过深化税制改革，尤其是包括房产税在内的直接税的改革，来更大程度发挥税收的调节公平的机制，尤其在社会经济快速发展的背景下，税收这种自动稳定器作用更应得到发挥。

在国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任、研究员赵福军看来，加快完善社会主义市场经济体制，要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，有效弥补市场失灵，《意见》在对外开放领域要加大改革开放力度；进一步对接国际高标准市场规则体系，加快国内制度规则与国际接轨；政府聚焦重点，更好发挥作用；加快探索建立高水平的开放型经济新体制等方面都做了详尽部署。

好的制度如何确保改革举措有效落实？

《意见》中指出要着手从坚持和加强党的领导、健全改革推进机制、完善改革激励机制三个方面确保改革举措有效实施。

在崔卫杰看来，地方政府对于意见的落实要与自身实际相结合，特别是结合当地重点产业和经济高质量发展中面临的主要问题和重大诉求，坚持问题导向和需求导向，制定完善的配套政策和具体实施措施，并注重改革开放措施的系统集成，充分发挥集成效应，最大限度的服务国家战略要求和地方经济发展。

“企业也要深刻理解和把握意见精神，提前谋划布局。”崔卫杰表示，如《意见》明确指出要加快培育发展数据要素市场，为数据产业或者说数字经济发展指明了方向，企业既要积极参与数据权属界定、开放共享、交易流通等标准和措施的制定，又要深刻把握数字领域行业发展规律和特点，提前进行市场布局。

(责编：栗翘楚、孙阳)