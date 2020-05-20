匡文波：对在线教育平台个人信息保护加强管理是大势所趋

人民网北京5月20日电（记者贺迎春）5月20日，由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会“后疫情时代个人隐私保护云会议”举行。中国人民大学新媒体研究所所长匡文波教授在会上表示，新冠肺炎疫情发生以来，线下教育全部移至线上，消费者对在线教育的认识逐步提高，在线教育获得了更大的发展机会。对个人信息保护而言，在线教育平台是一把双刃剑，对在线教育平台个人信息保护加强立法管理、行政管理、社会管理，是大势所趋。

主题演讲全文如下：

新冠肺炎疫情发生以来，线下教育全部移至线上，消费者对在线教育的认识逐步提高，在线教育获得了更大的发展机会。对个人信息保护而言，在线教育平台是一把双刃剑。

首先，存在信息的不对称，消费者的知情权和选择权收到挑战。

其次，侵犯个人（未成年人）隐私，教育行业所掌握的信息中，未成年的个人信息占有很大比重。由于未成年人的特殊性，国内外对于未成年人的个人信息都给予了特殊的保护。有多家线上教育的App、网站，缺乏未成年人隐私保护条款、未在用户协议中提到未成年人用户的相关规定；未对未成年人提供信息的场景、目的、用途以及信息类型进行列明；对学生提供个人信息的风险缺乏明确详细的提示；缺乏可操作性的防止数据泄漏保护措施。这些无疑都存在巨大的信息安全隐患。

再次，数据出境带来的挑战。线上教育最大的优势是突破国界，链接教、学两端，把优质教育项目推向国际教育市场。在此过程中若数据收集、传输、存储等环节涉及到数据出境，就应重点关注数据出境的合规要求。

最后，在线教育中的版权保护亟待解决。不少在线教育平台，默认录下教师上课视频，教师却无权删除。

因此，对在线教育平台个人信息保护加强立法管理、行政管理、社会管理，是大势所趋。

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