原标题：多位全国人大代表做客媒体快手直播间，“直播访谈”成两会期间新风景

全国两会开幕在即，这场疫情期间的特殊两会，对于参会的全国人大代表和与会记者来说，也是一次与众不同的体验。

受常态化疫情防控影响，今年全国两会报道主要通过网络、视频、书面等形式进行采访。包括新闻发布会和“代表通道”、“委员通道”等活动也主要通过视频方式进行。

这就对参与两会报道记者提出了新的要求，不能去两会现场“堵人”，也不能面对面和代表、委员交流，报道材料从何而来？

近日，短视频直播平台快手联合众多媒体给出了一个新答案。

记者了解到，近日，包括人民视频、中国新闻网、人民论坛在内的多家媒体都在快手平台策划了两会相关的直播访谈节目。

通过直播连麦的方式，记者足不出户就可以和不同采访对象在网络平台直接对话互动，增加了采访的有用性和灵活性。比如，5月18日，《小康》杂志社地方新闻部主任靳晶就在人民视频直播间对话了第十三届全国人大代表吴云波。

5月19日，人民论坛也在两个小时的时间里，先后连麦4位全国人大代表，聊了聊疫情之下的两会故事，以及代表们各自准备的两会建议。

这些代表中，有陇南的致富带头人梁倩娟、有内蒙古的脱贫书记吴云波、有致力于发扬豫剧文化的河南豫剧院院长李树建、还有致力于保护国家非物质文化遗产的牡丹江市全国人大代表孙艳玲。两个小时的时间里，这场直播的累计观看人次超过28万。

通过快手直播，记者得以以一种兼具互动性和时效性的方式了解到这些全国人大代表，并从他们的口中了解到今年的两会热点。而代表们也可以用一种新的方式听民意、解民忧。

比如，在和人民论坛连麦的过程中，李树建就曾表示，希望直播间的年轻朋友们能够在评论里多提意见，帮助优秀的戏曲文化找到更好的传承之路。

作为当今豫剧领军人物，李树建院长在国内外享有极高声誉。他从艺45年，演出近万场，给上千万人唱过戏。

直播中，李树建对人民论坛记者表示，虽然豫剧历史悠久文化璀璨，但却一直面临着三多三少的问题，即老年观众多，年轻观众少；基层演出多，城市演出少；包场演出多，售票演出少。

“想要解决这些问题，关键在于城市、青年观众，只有年轻群体介入，优秀的戏曲文化才不会出现断层。”李树建说，在他看来，直播就是一个很好的让青年人了解到豫剧文化的方式。

目前，李树建在快手平台已经积累了67万粉丝，两会召开前夕，他还曾在快手上向老铁们征集有关互联网传播传统戏曲文化的建议，短短几天，该视频的播放量就超过2000万。

据了解，今年，李树建提的两会建议也和戏曲文化如何更好的在网络平台上传播有关。“希望有关部门拿出资金制作全国各大剧种伴奏，分发网络平台；也希望国家能把惠民演出补贴的30%放到线上，培养网络观众。”

（李树建的快手账号）

在当天的直播里，李树建和孙艳玲两位代表主要就戏曲文化和非遗文化如何被更好的传承提出了自己的建议。而吴云波和梁倩娟两位代表则更加关心乡村振兴和电商扶贫等话题。

梁倩娟表示，整个2019年，她在快手平台通过直播带货售出的农特产品超过 10 万斤，在她看来，在这样一个脱贫攻坚的关键时期，基层代表为群众代言，增加群众收入，也是其履行人大代表职责一种重要方式。

而吴云波也表示，他将继续利用快手打响牧区合作社的牛肉品牌，未来不仅要卖好自己的产品，也要带动周边村落的更多农牧民脱贫致富。

据介绍，今年，吴云波和梁倩娟的两会建议也都聚焦于电商扶贫和乡村振兴。

（梁倩娟接受人民论坛记者的直播采访）

一直以来，快手都被看作是非遗文化和传统手艺的最佳展示平台，而一场疫情，又让我们看到越来越多的基层领导干部开始参与到直播带货和电商扶贫的大军中来。随着技术的进步和产品的进阶，快手的直播功能也在逐渐摆脱娱乐属性而变成可以赋能各行各业的基础设施。（郑梓）

(责编：夏晓伦、毕磊)