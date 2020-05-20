万达广场今年新增18万个就业岗位 大学生过半

人民网北京5月20日电（许维娜）20日下午三点，万达集团在人民网1号演播厅直播举办“2020大学生云招聘”，累计40多万人在线观看。

万达集团人力资源中心负责人通过视频直播和云招聘模式，面向全国应届大学毕业生进行岗位说明和线上招聘。到今年年底，万达广场将新增就业岗位18万个，其中大学生超过50%，可以解决9万名大学生就业。

据悉，2019年万达新开业43座万达广场，新增就业岗位17万，其中大学生8.4万，占49%。截止2019年底，万达已在全国开业323座万达广场，平均每个万达广场创造就业岗位4200个，累计创造就业岗位136万个，其中大学生61万人，占比45%。

中国社科院企业社会责任研究中心2019年发布的《万达集团就业研究报告》认为，万达广场不仅是一个城市的商业中心，还是城市的就业中心，万达广场是城市就业的稳定器，包括前、中、后台，高、中、低岗位，以及老、中、青各个年龄段，对于国家“稳就业”“保就业”意义重大。

据万达集团新闻发言人刘明胜介绍，万达集团面对疫情冲击，积极应对，疫情期间出台了一系列举措，包括减免广场商户40亿租金、缓交商户租金、帮助商户解决纾困贷款，保商户就是保就业；在复工复产时期，万达又发放4亿消费券，提振消费，让很多商户坚定了信心，能够更快地恢复经营，保经营就是保就业。

万达方面表示，为力争完成今年年度经营目标，力争开店数目不变，把原本下半年开业的江苏昆山经开、南通海安两座万达广场提前到6月25日开业，保开业就是保就业。日前，两座广场全部竣工、招商工作全部完成，正在大规模招聘，两座广场可解决8000人就业。

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