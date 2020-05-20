“后疫情时代个人隐私保护云会议”成功举行

人民网北京5月20日电（记者 贺迎春 乔雪峰）5月20日，由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会“后疫情时代个人隐私保护云会议”成功在线举行。

本次云会议以“后疫情时代的个人隐私保护”为主题，邀请相关部门领导、专家学者、知名APP企业代表等齐聚一堂，共同探讨有关用户个人隐私保护问题，为“后疫情时代”共建绿色网络生态系统献策献力，推动网络空间命运共同体建设。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，中国信息通信研究院副院长王志勤出席会议并发表致辞。

中国信息通信研究院副院长王志勤（资料照片）

王志勤在致辞中提出，必须清醒地认识到移动互联网用户个人信息保护能力的提升，需要业界联手行动，共同努力，特别是在移动应用领域，需要设备厂商、应用厂商、安全厂商一起协作。必须高度重视技术发展、产业形态变化所带来的安全问题和挑战。需要联合多方力量，从法律、治理、技术、标准等方面多管齐下，筑牢移动互联网用户信息保护安全防线。

会上，中国人民大学新闻学院教授、博士生导师、中国人民大学新媒体研究所所长匡文波，中国信息通信研究院泰尔终端实验室信息安全部主任宁华，360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎，北航网络空间安全学院党委书记蒋燕玲，360金融CEO吴海生等嘉宾发表主题演讲。

中国人民大学新闻学院教授、博士生导师、中国人民大学新媒体研究所所长匡文波（资料照片）

匡文波在演讲中指出，对个人信息保护而言，在线教育平台是一把双刃剑，对在线教育平台个人信息保护加强立法管理、行政管理、社会管理，是大势所趋。匡文波认为，在线教育平台存在信息不对称、侵犯个人（未成年人）隐私、数据出境带来的挑战以及在线教育中的版权保护亟待解决等问题。

中国信息通信研究院泰尔终端实验室信息安全部主任宁华（资料照片）

针对当下用户个人信息保护的发展现状，宁华提出，个人信息保护应从收集使用个人信息的事前事中事后，采取涵盖全产业链、个人信息全生命周期的保护措施。确保用户在事前、事中、事后三阶段的可知可控。

360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎（资料照片）

周鸿祎就企业该如何处理用户数据的问题发表了观点，他认为，第一，数据的所有权属于用户，用户有权要求互联网公司删掉它收集的数据。第二，互联网公司为了服务的正常进行而采集用户数据时，应向用户尽到告知的义务，说明采集什么数据，为什么要采集这个数据，保护好用户的知情权和选择权。第三，拥有海量用户数据的互联网公司，能力越大，责任越大。数据安全，既要解决对外的安全，也要防止内部越权的访问和内部数据的泄露。

360金融CEO吴海生（资料照片）

吴海生在演讲中指出，保证用户数据安全的核心思路是靠管理来解决流程内部问题。首先在管理机制上，除了传统的各种权限管理、流程管理、业绩管理之外，把人工智能的技术运用在管理流程的各个环节里，能够降低成本、提高效率，最大程度地避免人为的干预。其次，在技术上层面上探索信息保护、隐私保护的新的方法，通过数据加密、红外加密，做黑客监控，把外部风险降低到最低。

在疫情的催化下，移动互联网应用程序（APP）越来越深入百姓生活。在信息技术和人类生产生活加速融合的今天，如何保护好用户个人隐私成为了未来网络社会治理不可回避的问题。

会议研讨环节，多益网络副总裁王如洁，国心高科总经理任强，作业帮副总裁苏静，首汽约车产品副总裁闫磊, 平安集团智慧经营副总裁、首席增长官张君毅等分别以“手机游戏行业个人隐私的获取与保护”、“线上办公APP个人信息读取与保护”、“在线教育平台的个人信息保护”、“其他类APP的个人信息保护”为主题展开了热烈讨论。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)