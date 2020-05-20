周鸿祎：互联网公司首先应具备提供网络安全服务的能力

人民网北京5月20日电（赵静）由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会“后疫情时代个人隐私保护云会议”20日于云端召开。
360公司创始人、董事长、CEO周鸿祎在会议发言中强调，“能力越大责任越大”，呼吁所有采集数据的互联网公司应首先具备提供网络安全服务的能力，这也是向用户提供网络安全服务的前提与基础。
周鸿祎指出，随着领域内各法律、标准的相继颁布，我国已经构建起对个人隐私保护的基础。但是，在网络的实际应用中，互联网企业对用户进行信息收集，用户对信息被采集的行为进行授权，在这一过程中，仍存有一大争议，即“被采集的信息的所有权归属于谁？”在周鸿祎看来，用户虽然对信息收集进行了授权，但是从法理上而言，互联网企业只是数据的托管方，所有权仍应属于用户。因而，在此语境下，用户自然有权对自有信息（数据）要求安全储存、管理和删除。
“作为拥有了海量用户数据的互联网公司，大家应该想一想，你得到用户的授权，采集了这么多数据，存储在自己的服务器上，相应地，你应该在网络安全保障上做好什么样的工作？如何防止这些数据被攻击、被泄露、被越权使用？甚至被内部人偷出来进行倒卖。”周鸿祎说。
近年来，周鸿祎多次以“能力越大，责任就越大”来表达互联网企业履行社会责任的必要。他在“后疫情时代个人隐私保护云会议”再次倡议，能力越大责任越大。互联网企业既然在采集用户数据，提供这种服务，就应该在网络安全方面同步具备相应的网络安全能力，将用户数据保护好。“如果没有这种安全能力，就不要相应的服务。不能只是夸耀企业数据采集的能力，更应重视的是内部网络安全的建设。”
周鸿祎同时表示，360有一套“网络安全大脑”——完整的安全技术体系和安全技术设施，愿意提供出来和业界共同保护好大家的隐私，让网络不被黑客攻击，不受内贼盗窃。
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