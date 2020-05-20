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云米科技持续扩展品类 发布智慧屏等多款产品

2020年05月20日09:13  来源：新华网
 
原标题：最前线丨云米科技持续扩展品类，发布智慧屏等多款产品

　　智慧屏市场竞争激烈。

　　小米生态链公司云米科技还在持续拓展围绕智慧家庭的产品品类。继推出全球首台5G大屏冰箱、全球首款混合组网VIoT 5G CPE后，云米科技又发布了5G客厅智慧屏“21Face ”。

　　在4G的环境下，loT产品存在着网络连接问题，通过网线路由等终端，网速会有所衰减，多设备联网复杂，设备接入太多又存在掉线和网速差的问题。

　　云米科技创始人、CEO陈小平表示，云米科技智慧屏“21Face ”搭载的是高通SDX55 5G芯片，能够替代机顶盒、路由器、网关等设备为全屋场景提供5G网络；此外，在市面上大多数智慧屏产品中最重视的8K视频、云游戏功能，云米的这款智慧屏也能够支持。

　　此外，云米科技也调整了智慧屏产品的交互方式，通过内置“AI互动慧眼”，用户可以通过3D互动传感器和距离传感器实现AI手势隔空操控。智慧屏也是家庭智能的入口，云米这边也把屏幕和其他家电的小屏进行打通。比如，卫生间的镜子、厨房的冰箱、房间的音箱之间的屏幕内容都能够实现交互。

　　除了云米科技，荣耀、华为等不少企业都发布了这类产品，realme、OPPO的产品也还在路上。对于用户来说，智能电视的使用习惯已经逐步养成，这类产品的市场竞争力也会更大。不过，云米此次并没有公布售价，接下来市场表现如何还得需要时间验证。

　　除了智慧屏，云米科技此次也发布了云米净水器、大屏幕冰箱、洗衣机、烟罩等产品，进一步拓展产品品类，构建完整的智慧家庭场景。

　　厨房是目前家居智能化渗透率最低的区域，也是云米的产品市场份额最低的品类，或许是受到云米此前在与小米合作的智能厨房产品降低毛利的影响，云米科技2019年的财报显示，Q4毛利率仅为19.9%，是上市以来最低的纪录。

　　低价能够帮助云米在面临其他传统家电厂商的竞争中取胜、打开市场，但目前云米也在思考怎么增加更多的营收。包括在2019年10月，云米便成立了定位更加高端的“coKiing”品牌，也集合了云米旗下拥有的大部分产品。

　　并且，在发布会上，云米科技也发布了提供云端服务的家庭私有云“Home SaaS”，在这套云端解决方案之下，用户可以获得云影音/云存储/云教育等的服务，并且在不用下载App的前提下就可以实现。未来，依托云的游戏版权/存储空间/教育资源等等的内容生态，并且由此衍生出来的广告机会等增值服务，或许才是云米科技更看重的东西。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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