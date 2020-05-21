四月工业运行主要指标回暖（权威发布）

“截至5月18日，全国规模以上工业企业平均开工率和职工复岗率分别达到99.1%和95.4%。”在5月20日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部部长苗圩说，通过协调解决跨部门跨地区复工复产问题，打通产业链供应链断点堵点，目前工业企业开工率和人员复岗率已基本达到正常水平。

“4月份，全国规模以上工业增加值增速实现了由负转正，同比增长3.9%，这是一个非常积极的信号。”苗圩说，3月份以来，随着国内疫情防控成效持续向好，复工复产提速扩面，工业生产秩序加快恢复，主要指标呈现积极变化。

多数行业恢复增长，原材料行业供应稳定。机械行业生产逐步回升，轻工、纺织等消费品行业持续恢复。高技术制造业逆势增长，新业态新模式加速壮大。1—4月，高技术制造业增加值同比增长0.5%，其中3月和4月增速分别反弹至8.9%和10.5%，增速快于整体规模以上工业增速。电子信息行业加快恢复，4月份集成电路产量增长29.2%，电子元件产品产量大增59.2%。

“当前国内疫情得到有效控制，4月份工业主要指标有所回暖，但企稳向好的基础还需进一步巩固。”苗圩表示，但从长远看，疫情对我国工业经济的影响总体可控，不会改变长期向好的发展趋势。随着更大力度的宏观政策出台和落地，复工复产持续的推进和各项扩内需政策的效果显现，二季度工业经济运行有望延续回升态势。

“受国际疫情蔓延影响，保产业链、供应链稳定遇到较大挑战。”苗圩说，但总体上看，中国的产业体系和产业链完整发挥了巨大作用，通过搭建重点行业产业链对接平台，打通产业链供应链断点堵点，维护了国际供应链稳定。

工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌介绍，目前中小企业的复工复产率稳步提高。相关数据监测结果显示，截至5月18日，全国中小企业的复工率达到91%。

“从行业来看，制造业、建筑业等第二产业复工率为93%，高于生产性服务业的90%。而生产性服务业复工率又高于生活性服务业的87%左右，但各个行业的差距正在进一步缩小。”黄利斌说，从地区来看，有20个省份的复工率超过90%；从企业类型看，“专精特新”中小企业的复工率明显高于中小企业的总体水平。

目前从中央到地方及时出手，已打出一套帮助中小微企业的政策“组合拳”：

加大减税降费，降低企业负担。通过减免各类企业上半年三项社保费，累计为中小微企业减负6000亿元。

增加金融支持，保证企业运转。人民银行通过降准释放出1.75万亿元的资金，为中小微企业和个体工商户提供低成本贷款达到2.85万亿元，对110多万户中小微企业超过1万亿元的贷款本息办理延期还本付息。

优化公共服务，推动企业创新。帮中小企业通过数字技术应用降成本、拓市场、稳就业。

“下一步，将狠抓各项惠企政策措施的落地落实，进一步加大金融对中小企业的支持，规范各地涉及中小企业的各项收费，让广大中小企业有实实在在的获得感。”苗圩说。

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 05 版）

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