新华社北京5月20日电 题：税收助企渡难关 促稳经济基本盘

新华社记者郁琼源

今年以来，为应对新冠肺炎疫情对经济社会发展造成的冲击，全国税务系统多措并举，积极融入抓“六稳”促“六保”大局，助市场主体渡过难关，促稳中国经济基本盘。

优惠政策齐发力 市场主体“活起来”

市场主体是经济运行最基本的单位，保住市场主体，才能保住就业、保住民生。疫情发生以来，税务部门积极抓住“减税降费”降成本，不断推动“税银互动”助融资，尽最大力气缓解企业资金压力，帮扶企业尤其是中小微企业渡过难关。

在江苏邳州，每年的二三月份都是徐州银杏源生物工程有限公司收储草莓的高峰期。今年受疫情影响，公司一季度营业收入同比下降50%，资金周转率下降，草莓收储资金不足。邳州市税务部门得知情况后，第一时间联系当地农村商业银行，一星期便将公司的A级纳税信用转换为500万元信用贷款。

“从农户到企业，从企业到市场，这一条农产品加工产业链关系到邳北千千万万的老百姓。国家利好政策出台后，可以减免社保费近二十万元。目前收储的近500吨草莓没有拖欠一笔资金，草莓市价得到稳定。”徐州市政协委员、徐州银杏源生物工程有限公司董事长范文杰说。

记者从国家税务总局了解到，今年一季度，全国累计实现减税降费7428亿元，税务部门向银行推送了600多万户重点帮扶的企业名单，银行业金融机构发放“税银互动”贷款75万笔，超过2019年度的一半，小微企业获得“税银互动”贷款金额1800多亿元。

出口退税提速增效 外贸“动起来”

税务部门“提率”“扩围”“网办”“容缺”四措并举，帮助企业稳外贸基本盘。

3月20日起，国家提高部分产品出口退税率，化工、钢铁和农产品等行业628项出口产品全面受益。安徽恒远新材料有限公司是一家化工龙头企业，据介绍，公司主营的环氧树脂类产品退税率从10%上升到13%，全年预计能增加退（免）税141万元。

疫情期间，出口企业通过电子税务局等网上渠道提交申报电子数据，即可办理出口退（免）税备案、证明开具和退（免）税申报，不用提交纸质资料。目前，全国有近1万户出口企业通过“非接触式”方式开具证明19万份；近27万户出口企业通过“非接触式”方式办理退（免）税3200亿元，约占同期办理退（免）税总额的九成以上。

税收大数据赋能 供应链“畅起来”

针对不少复工复产企业供应链中断的情况，各地税务部门加强信息协同，充分利用税收大数据，积极推进供需匹配企业之间的“一对一”对接，促成双方自行自愿按市场化原则实现有效购销。

在云南，曲靖市沾益区税务局通过后台大数据分析，发现云南希美康农业开发有限公司为湖北诺克特药业股份有限公司长期供应大量原材料银杏叶，受疫情影响，企业短期内销售乏力，资金周转困难，给复工复产带来了很大的压力。

“困难当前，税务部门送来了税费优惠政策，公司预计可以享受增值税减免近6万元，社保费减免7万多元，为公司缓解了资金压力。”企业负责人张鸿书表示，企业恢复生产后为湖北诺克特药业提供了近百吨银杏叶，价值超百万元。

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