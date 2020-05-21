代表委员履职建言：落实“六保” 加油干

保居民就业——

精准对接 吸纳更多人才

“灵活用工需求同比增长25.6%，超过30万家企业通过我们的免见面服务推进业务。”全国人大代表、重庆猪八戒网络有限公司董事长朱明跃介绍，作为一家在线创意服务平台，疫情防控中，公司出台5方面措施，帮助全国超7万个创意服务供应商在线复工。

“对业务减少的企业，我们鼓励其将自身闲置的设计、营销、IT开发等人力资源通过数字平台转租给其他企业，减少裁员。”朱明跃说，这项计划试运行半个月后，已上线设计师、电商客服和软件工程师3种职业，一批人才接到业务。

“就业一头是企业，另一头是人才。”不久前，朱明跃联合平台上的企业启动“百所高校万名学子在线实习实训、灵活就业”助力计划，这些企业将拿出1万—2万个岗位给技能型大学生，让他们实现线上灵活就业。

针对今年就业形势的变化，朱明跃认为，中小企业是吸纳就业的主力军，中小企业发展势头良好，自然能够吸纳更多人才就业，稳定就业形势。

他建议，一方面，出台措施帮助中小微企业，尤其是二、三、四线城市的中小微企业数字化转型升级，提升发展能力；另一方面，政府应牵头创新培养模式，建设数字人才培养公共服务平台，加大培养力度。

保基本民生——

发展产业 巩固脱贫成果

5月12日，湖北省武汉市新洲区潘塘街陈玉村的早熟桃基地里，全国人大代表、村支书张文喜带着村民锄草、施肥。

“这是我们村最大的扶贫产业。”张文喜说，全村26户建档立卡的贫困户中，有16户在早熟桃基地务工。受疫情影响，早熟桃基地将减产10%—20%。且早熟桃5月底上市，以往这个时候，基地负责人手机早被客商“打爆”，而现在，只有两三个客商表达了下订单的意愿。如果今年亏本，不仅每年60多万元的劳务工资难发，每年50多万元的土地流转金也难支付，将直接影响村里的脱贫成果巩固，增加返贫风险。

今年，500亩油茶也可能面临销售难题。张文喜在调研的同时，心心念念的就是如何把村里的农产品卖出去，“让老百姓有收入、有信心。”

张文喜认为，发展村里的产业是民生大事，保障困难群体的生活是基本民生要求。陈玉村有29户低保户和五保户，还有部分空巢老人。疫情防控期间，为保障基本民生，湖北武汉出台了一系列政策，陈玉村则集体出资，购买“爱心菜”和防疫物资，免费分发，保障困难群众基本所需。来北京参会前，张文喜走访了村里的低保户和贫困户。

“长期看，还是要靠产业发展，才能更好巩固脱贫成果，促进乡村振兴。”张文喜说。

保市场主体——

降低成本 激发企业活力

“结合人工智能方面的经验，公司快速研发多款助力疫情防控的科技产品及应用方案，比如AI智能体温人脸追踪监测、疫情排查微登记小程序等，一定程度上弥补了损失。”全国政协委员、佳都科技董事长兼CEO刘伟介绍，疫情发生后，佳都科技的合同执行、项目回款和市场开发均受到影响，面临较大的经营压力。

企业积极自救的同时，各地各部门连续出台助企纾困政策。“拿增值税增量留抵退税来说，我们实现了2000多万元的退税，从申请到到账仅用5个工作日，解了燃眉之急。”刘伟认为，当前新基建驶入快车道，5G、人工智能、轨道交通等新技术和新产业给民营高科技企业带来机遇。企业发展正全面回归常态，“我们对下半年充满信心”。

当前我国各类市场主体超1.2亿户。刘伟建议，下一步应加大减税降费力度、降低企业生产经营成本、持续激发市场主体活力和社会创造力，精准助力企业特别是中小微企业渡过难关。

此外，要支持民营企业在新基建领域布局，创造更加公平的竞争环境，在场景应用上给予自主可控的国产核心平台技术和智能终端设备更多支持。建立清理和预防拖欠账款的长效机制，增强民营企业获得感。

保粮食能源安全——

农业科技 护航量质双升

“今年公司新种800多亩双季稻。”全国人大代表、湖南新化县枫林街道办接龙村村支书阳海玲介绍，她创办的锄头娃农业发展有限公司在保证2000多亩一季稻种植面积的基础上，重新开垦利用村民撂荒地，增加了双季稻种植区。

作为粮食主产区之一，湖南今年接连出台政策，鼓励各县区支持主要粮食作物种植。“政府提供稻种，附带育秧补贴，若是种植双季稻，县乡两级补助标准再升一个等级，从200元提升到400元。”阳海玲说，新化县在调动农民水稻种植积极性方面下了功夫。

“保障粮食安全，要建立长效机制。”阳海玲分析，要从三个方面着手：破解粮食生产的效益困局；加强农田改造，为藏粮于地打好基础；在农业科技支撑方面做更大文章。

新化县以山地为主，农田多呈零碎状态，有的地方水利灌溉设施存在短板。阳海玲认为，高标准农田改造是当务之急。通过农田平整，尽可能将原来条块分割的农田，改造为适度规模的块状农田，配合水渠、机耕道等设施的建设，为粮食生产规模化、机械化提供有利条件。

粮食生产的量质双升，离不开科技支撑。阳海玲表示，政府应加强引导，促进农技院校与粮食生产合作社、种粮大户对接，在改良品种、改进种植方式等方面提供指导。

保产业链供应链稳定——

优势互补 合作共谋发展

“走访调研是我履职的关键词。”全国政协委员、民建浙江省委会副主委、宁波市政协副主席张明华说。

去年下半年，民建宁波市委员会牵头，各民主党派共同参与，分组走进宁波100家企业调研，张明华也带队深入20多家企业。

走访中，一些生产零部件、配套设备的中小企业的生存境遇引起他的关注。“处于产业链中间环节的相当一部分中小企业获得感不强。”探讨相关政策的可行性后，他们向宁波市提出减税降费的建议，并得到落实。

“许多中小企业在产业链上发挥着不可替代的作用。”调研让张明华深受启发，“保产业链供应链稳定很大程度上意味着保企业生产、稳中国制造。”

“国外的供货渠道有没有办法打通？”“缺少关键零部件怎么办？”前不久，张明华带领20多名民建会员企业家来到北仑区大碶高端汽配模具园。座谈会上，讨论热烈，许多具有互补优势的企业达成合作意向。“困难时期企业合作意识增强，产业链上的企业拧成一股绳，抱团发展才能共克时艰。”

一趟趟的复工复产走访调研，让张明华有了更深入的思考，“要争取主动，化危为机，构筑以我国为主的产业链供应链体系，通过强链、补链等举措，加强和完善支撑我国经济发展的产业链供应链体系。”

保基层运转——

聚焦民生 钱花在关键处

“从前村民天天要挑着羊粪爬山，如今拖拉机和三轮车就能上，方便了许多。”去年8月，3000元的费用，10小时的施工，解决了困扰西藏自治区山南市琼结县拉玉乡德庆村村民10年的上山难问题。

为方便放牧，村里把700多头羊集中圈养在山上，但搬运牧草和粪便却需要村民肩挑手提。全国人大代表、拉玉乡党委副书记扎西江村和驻村书记丹增晋美交流后发现，最难的无非上山一段，可以用挖掘机把上山便道拓宽压平，用最小的成本建设便民路。

“保基层运转，就要提高资金使用效率，用最小的成本实现最好的民生改善。”扎西江村说。这笔钱来自琼结县财政拨到拉玉乡的“为民办实事经费”。河道清淤、道路修理……一些琐碎的便民工程需要资金，数额不大，这才有了“为民办实事经费”，专门解决各种基层政府工作的“小堵点”。

“今年经费大多都用于资助老百姓改善危房。” 扎西江村介绍，“易地搬迁、危房改造、医疗教育……保基层运转处处都要花钱，要一分钱掰两半，花在民生关键处。”

受疫情影响，一些地方基层财政受影响，但民生服务不能打折。扎西江村说：“保基层运转是一个长效工作，需要我们广大基层干部在实践中逐渐探索，也是基层治理精细化创新的重要契机。”

采写：本报记者蒋云龙、程远州、丁怡婷、申智林、窦瀚洋、徐驭尧

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 02 版）

(责编：李栋、值班)