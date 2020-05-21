代表委员寄语两会：精准发力 兜住民生底线

图①：甘肃省陇南市成县二郎乡严河村实施易地扶贫搬迁项目，山里群众迁入美丽新居。

张平良摄（人民视觉）

图②：山东省东营市艺铛家残疾人文化艺术服务中心，李光祥老师（左）指导学员缪淑萍在葫芦上烙画。

周广学摄（人民视觉）

图③：江西庐山西海呈现出“一湖碧水千岛浮”的秀美景观。

傅建斌摄（人民视觉）

新冠肺炎疫情发生后，习近平总书记对保障和改善民生作出一系列重要指示：“越是发生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作”“民生稳，人心就稳，社会就稳”“民生是人民幸福之基、社会和谐之本”“要坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好民生实事”。

代表委员表示，越是面对困难挑战，越要把保障和改善民生紧紧抓在手上。一定要全面贯彻落实党中央决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，稳住经济基本盘，兜住民生底线，努力克服疫情带来的不利影响，确保如期完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会。

就业优先 稳住“饭碗”

本报记者 李心萍 丁怡婷 赵 兵 程远州

镜头

“第一辆返岗大巴5分钟后到。”2月15日，浙江省宁波市，奥克斯集团董事长郑坚江代表听到这一消息后，长舒了一口气。在当地政府支持下，奥克斯集团包车，7天接回员工2500人，仅社保费就减免3800万元。“保就业政策真金白银、实实在在，增强了企业复工复产的信心，帮助我们渡过难关。”郑坚江代表说。

寄语

面对疫情影响，党中央、国务院把保居民就业放在“六保”任务之首。代表委员表示，从中央到地方，财税、金融、社保等多方面政策接连出台，为企业纾难解困，千方百计保就业，取得扎实进展。

天津大学管理与经济学部教授张水波委员说，同心协力稳就业，政策力度很大。据统计，今年2—3月，全国企业社保减免2329亿元，预计上半年减免规模将超过5000亿元。截至目前，国家向企业发放失业保险稳岗返还423亿元，惠及职工8513万人。

“给予湖北高校及湖北籍2020届毕业生一次性求职创业补贴，上海、江苏、浙江、福建等6省份与湖北开展定向劳务对接，这些针对湖北的就业帮扶政策，非常给力。”武汉大学校长窦贤康代表说，通过用好就业补助资金、发力“云招聘”等，截至4月23日，湖北返岗就业人数累计达到691万人。

张水波委员认为，保就业根本靠发展，“要落实并完善税费减免、金融支持等政策，保障企业尤其是中小企业运转，进一步增强企业创造就业的能力，稳定就业大局。”

窦贤康代表说，高校就业工作要创新方式方法，开拓就业渠道，鼓励学生到基层就业，引导学生到祖国和人民需要的地方建功立业。

守护健康 共奔小康

本报记者 邱超奕 任飞帆

镜头

一大早，河南省通许县大岗李乡苏刘庄村村医马文芳代表就穿上白大褂、背着医药箱出门了。疫情发生后，他和村干部、党员组成一支抗疫队伍，每天参与村口排查和健康宣教。“没有全民健康，就没有全面小康。”他感慨地说，“现在村里人的健康意识提高了，卫生好习惯也培养起来了。”

寄语

“新冠肺炎疫情防控，是一次全民参与、全面动员的公共卫生实践。”河南省儿童医院院长周崇臣代表说，现在风险仍未完全解除，要绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入、内防反弹，完善常态化防控机制。“比如我们医院，在已经恢复日常诊疗服务的同时，继续加强疫情防控，一是对来院人员认真做好预检分诊，二是做好院内防控工作。”

“面对突如其来的疫情，全社会越发意识到完善公共卫生体系，对保护人民身体健康和生命安全十分重要。要健全从预防、发现到救治的公共卫生体系，做到平战结合，加大相关投入，不打无准备之仗。”周崇臣代表认为。

中国医院协会副会长方来英委员建议，探索建立以症状为核心的疫情报告系统，借此更早发现新发疾病，提早预警、提早防范；继续充分发挥基层的力量，加强健康教育，广泛普及健康知识，增强广大群众的自我防范意识和防护能力。

对于未来如何加强基层公共卫生工作，马文芳代表建议，给社区和乡镇一级医疗卫生机构配置适当的防疫物资，比如口罩、防护服、消毒液、测温仪等，“特别是广大农村卫生机构，平时要有一定量的备用品，一旦有需要，就能立即投入防控、减少传染风险。”

保障供应 稳定物价

本报记者 刘志强 郝迎灿 韩 鑫 张艺开

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在黑龙江省桦南县一望无垠的稻田里，茁壮的秧苗密集排列，高速自走式插秧机来回穿梭。“高标准农田打底，大农机、新技术添力，粮食丰收稳稳的！”黑龙江孙斌鸿源农业开发集团有限责任公司总经理孙斌代表指着稻田说，今年春耕，农业生产物资价格同去年基本持平，“从各方面看，农产品价格稳得住。”

寄语

稳物价事关千家万户切身利益，事关经济社会发展大局。代表委员认为，党中央、国务院采取有力举措，各行各业共同努力，保持了物价总体平稳。

“今年，面对突如其来的疫情，各地各部门多方协作，市场主体努力保供，全社会物资供应、基本生活必需品保障有力，支撑了物价平稳局势。”南京大学商学院经济学系主任杨德才委员表示。

“从中央出台的减税降费、增值税留抵退税政策，到省里出台的复工复产固定用工补助、县里出台的农民转移就业奖补资金等举措，都帮企业减轻了很多负担。”孙斌代表说，整条农业产业链成本降低了，农业企业自然能为“保供应、稳物价”作出更大贡献。

孙斌代表认为，我国粮食储备充裕、粮油市场供应充足，社会上可供消费者选择的产品丰富，有能力、有底气保持物价水平稳定。

杨德才委员认为，要认识到稳物价任务仍然艰巨，需要未雨绸缪，“一方面，要落实‘米袋子’省长责任制和‘菜篮子’市长负责制，保障重要农产品供应；另一方面，也要关注疫情对市场供求的影响，进一步做好居民生活必需品保供调度，防止物价过快上涨。”

困难群众 应保尽保

本报记者 常 钦 齐志明

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“张奶奶，饭来了，是您喜欢吃的炖肉和豆腐。”中午11点半，江西省鹰潭市余江区锦江镇范家村“幸福楼”，志愿者范淑云按时敲开了贫困户张贵娥老人的家门。93岁的张奶奶独自生活。在疫情防控中，为了不让困难群体生活受到影响，当地政府专门送来防护用品，安排志愿者对接，帮助老人解决困难。

寄语

“保障困难群体生活，事关社会稳定。各地各部门兜牢民生底线，困难群众心里更踏实了。”江西省鹰潭市市长于秀明代表说。在疫情防控中，鹰潭市及时解决部分群众面临的生活困难，足额发放价格临时补贴，对受疫情影响的贫困人员“先行救助”，给予每人1000元临时救助金。

今年3月到6月，每月价格临时补贴金额提高一倍发放，并将孤儿、事实无人抚养儿童和符合条件的参保失业人员纳入政策范围，覆盖人群超6700万人……代表委员表示，一系列惠民政策措施密集出台，为困难群众生活解忧、兜底，保障了他们的基本生活。

“织密保障网，让困难群众吃下了定心丸。”中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文委员说，当前，全国有各类养老机构超2.9万家，精神疾病服务机构、儿童福利机构等共计2000家左右。这些机构通过科学管理和创新服务，有力减轻和化解了疫情影响，保障了困难群众生活。

于秀明代表建议，整合各类资源，对特殊贫困群体分类施策，采取集中托管、集中供养等办法，落实兜底保障，让特殊贫困群体得到全面扶持，生活更有保障。

治污攻坚 增加蓝天

本报记者 寇江泽 赵展慧

镜头

四川台泥（广安）水泥有限公司，45米高的脱硫塔冒出白色水蒸气。在线监测室的仪器屏幕上，实时显示着污染物排放数据。“这是我们新增的一套湿法脱硫系统，实现了超低排放。”公司总经理杨涛说，“氮氧化物、二氧化硫、粉尘分别减排75%、60%和70%。”

寄语

近年来，蓝天保卫战各项任务措施稳步推进，取得积极成效。生态环境部大气环境管理司司长刘炳江委员表示，截至今年4月底，全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为84.8%，比2015年提高12.4个百分点。

“我们紧紧围绕打赢蓝天保卫战，狠抓产业能源结构调整、城市面源和移动源污染整治，强化联防联控和科技支撑，取得明显成效。污染在减少，蓝天在增加，人民群众幸福感不断增强。”四川省生态环境厅厅长王波代表说，去年全省优良天数率达到89.1%。

随着大气质量改善，“在成都遥望雪山”已经成为一种时尚。“去年市民在成都中心城区有65天能看到雪山，比2016年多了近50天。”王波代表说。

山东省淄博市空气质量同样大幅度改善。“全市上下将‘绿水青山就是金山银山’理念落实到行动上。”淄博市林学会理事长孙建博代表说，淄博出台多项硬措施，聚力产业升级和新旧动能转换，为打赢蓝天保卫战夯实了基础。

环境就是民生。刘炳江委员表示：“在党中央坚强领导下，在各地各部门共同努力下，我们有信心全面完成各项既定任务目标，确保打赢蓝天保卫战。”

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 11 版）

(责编：李栋、值班)