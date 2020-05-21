马空代表：旅游新业态助力脱贫攻坚

旅游扶贫是产业扶贫的重要抓手，但贫困地区发展旅游产业往往面临基础设施滞后、产业体系不全、带动发展效果不佳等难题。解决这些问题就要进一步延长旅游产业链，优化发展模式。

建议构建“旅游+”大格局，以新业态项目为载体打造“园、区、带”，形成旅游产业集群，提升旅游业的辐射带动能力，可以将易地扶贫搬迁安置、乡村振兴等与旅游相结合。加大力度支持贫困地区完善景区景点布局和基础设施建设。贫困地区除了在景区景点扩大就业、使贫困群众获得稳定收入外，还可以推广建设旅游扶贫超市，将农产品、工艺品转化为旅游商品；同时通过互联网拓宽销售渠道，促进贫困群众持续增收。

（本报记者李纵、吴月整理）

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 15 版）

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