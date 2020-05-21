人民网>>财经

广西融水苗族自治县县长

马空代表：旅游新业态助力脱贫攻坚

2020年05月21日07:51  来源：人民网－人民日报
 

　　旅游扶贫是产业扶贫的重要抓手，但贫困地区发展旅游产业往往面临基础设施滞后、产业体系不全、带动发展效果不佳等难题。解决这些问题就要进一步延长旅游产业链，优化发展模式。

　　建议构建“旅游+”大格局，以新业态项目为载体打造“园、区、带”，形成旅游产业集群，提升旅游业的辐射带动能力，可以将易地扶贫搬迁安置、乡村振兴等与旅游相结合。加大力度支持贫困地区完善景区景点布局和基础设施建设。贫困地区除了在景区景点扩大就业、使贫困群众获得稳定收入外，还可以推广建设旅游扶贫超市，将农产品、工艺品转化为旅游商品；同时通过互联网拓宽销售渠道，促进贫困群众持续增收。

　　（本报记者李纵、吴月整理）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月21日 15 版）

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved