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刘以安委员：推动数字征信系统建设

2020年05月21日07:51  来源：人民网－人民日报
 

　　近年来我国征信系统建设成绩显著，但仍存在授信效率低下、交易成本过高、互信程度较低等问题。

　　建议尽快制定出台相关法律法规，规范数据记录、整合、应用和管理等行为。建立征信标准导则，解决标准化和系统化问题。建立数据共享清单，依托央行征信系统、全国公共信用信息平台等，推进数据统一管理，促进政务信息公益化、社会化共享。还需强化激励约束通则，解决信用约束和行业自律问题。以守信激励强化行业自律，鼓励行业协会健全相关实施细则和配套制度，建立征信修复机制。根据征信评分，对市场主体实施分级监管，构建联合惩戒工作闭环，使列入“黑名单”的失信企业“一处失信，处处受限”。

　　（本报记者申琳整理） 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月21日 15 版）

(责编：李栋、值班)
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