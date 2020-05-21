许小英代表：让困难群众在家门口就业

对于不少困难群众而言，家门口缺岗位，出远门有顾虑，就业与顾家如何兼顾是他们关心的问题。

建议引导劳动密集型企业向农村布局，送车间到村、送岗位到户、送技能到人，帮助困难群众在家门口就近就业。把发展农村二、三产业作为推动农村劳动力转移、促进农民持续增收的重要途径。因地制宜选取适合农村发展特点的产业，改造提升农村传统优势产业，积极开发季节性务工岗位，推动农村劳动力灵活就业。立足困难群众的实际需求，进一步加大扶贫公益性岗位的开发力度，搭建居家就近就业平台，让小岗位发挥大能量。

（本报记者戴林峰整理）

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 15 版）

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