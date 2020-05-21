周鸿祎委员：全面提升“新基建”安全能力

“新基建”进一步促进了网络空间与物理空间的连通和融合。“新基建”的平台稳不稳，够不够安全，是数字经济能不能安心唱好戏的关键。因此，能否为“新基建”搞好基建，成为对网络安全工作部署的一大考验。

建议从四个方面推进“新基建”网络安全防护体系建设。首先，运用整体思维，规划“新基建”网络安全防护体系顶层设计；其次，同步建设“新基建”安全基础设施，聚焦安全防护能力构建；三是强化大数据平台安全，实现安全的大数据协同计算；最后，开展常态化网络安全演习，持续检验和提升“新基建”安全能力。

（本报记者孟祥夫整理）

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 15 版）

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