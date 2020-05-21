国家电投清洁能源装机占比过半

本报北京5月20日电 （记者汪文正）5月18日，国家电投在北京发布2019年年度报告及社会责任报告。报告显示，2019年，国家电投实现营业收入2725亿元，同比增长20.4%；利润总额162亿元，同比增长49.2%，主要经营指标均创历史新高。
国家电投党组副书记、董事祖斌介绍，截至2020年5月，国家电投装机规模达到1.55亿千瓦，清洁能源装机占比为50.8%，基本完成了从传统电力企业向清洁能源企业的蜕变。通过规模化“绿电”开发，国家电投有效地将中国西部、北部高寒高海拔地区丰富的水、风、光等自然资源，转化成能源和经济优势，使之成为当地生产生活改善、脱贫致富和解决东西部发展不平衡与生态环境问题的禀赋。全国最大的治沙光伏电站——内蒙古达拉特旗光伏电站顺利建成，全球单体规模最大的陆上风电基地——乌兰察布600万千瓦风电项目开工建设，青海海南藏族自治州千万千瓦级清洁能源外送基地正在成型，国家电投走出了一条“天上发电、地上绿草、集约养殖，互为依托、螺旋递进”的循环经济新路径，形成了产业开发、生态改善、脱贫攻坚的良性互动。
据介绍，下一步，国家电投将在“三区三州”深贫地区实践“绿电”规模化与传统产业抱团发展的脱贫新模式、清洁能源大基地与特色扶贫园区建设、国家级清洁能源创新扶贫示范基地建设等方面拿出更多“实招”，助力脱贫攻坚决战决胜。
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