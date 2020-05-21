世贸组织：二季度全球货物贸易仍将大幅下滑

原标题：二季度全球货物贸易仍将大幅下滑

据新华社日内瓦5月20日电（记者 凌馨）世界贸易组织20日发布的数据显示，受新冠疫情影响，二季度全球货物贸易量仍将延续大幅下滑趋势。

世贸组织当天发布的最新一期《货物贸易晴雨表》报告显示，反映二季度行情的全球货物贸易景气指数目前数值为87.6，低于上一季度发布的95.5，是该指数自推出以来的最低值。

世贸组织表示，该指数反映出二季度全球货物贸易仍将大幅下滑，这符合该组织此前对全球贸易前景的预期。4月，世贸组织曾预测，今年全球贸易可能大幅缩水13%到32%，其最终表现将取决于疫情持续时间和抗疫措施的有效性。

根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一季度的指数读数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

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