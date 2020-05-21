美联储主席：将保持超低利率至经济经受住疫情考验

据新华社华盛顿5月19日电（记者 许缘 高攀）美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔19日表示，美联储将保持联邦基金利率在接近零的超低水平，直至确信经济已经受住新冠疫情考验。同时，美联储将继续使用所有可用工具为经济提供支持。
当天，鲍威尔与美国财政部长史蒂文·姆努钦一道出席了由国会参议院银行、住房和城市事务委员会组织的听证会，就新冠疫情在美暴发以来所采取的货币和财政政策展开讨论。鲍威尔表示，本次经济衰退的规模和速度在现代史上前所未有，“在这个充满挑战的时刻，美联储将继续使用各种工具来支持经济”。
针对美国经济重启，姆努钦认为，由于疫情导致大量失业，美国有必要尽快重启经济，否则美国经济将“面临遭受永久性损失的风险”。不过鲍威尔的态度较为谨慎，认为有效管控疫情是当务之急。
鲍威尔还说，自3月以来，美联储与财政部为市场和经济提供了前所未有的支持。未来，美联储准备推出一项为疫情暴发前财务状况良好的中小企业提供贷款的新计划。但他同时强调，美联储的行动只是公共部门应对新冠疫情的一部分，隐晦重申了需要更多财政政策支持的立场。
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