工信部：二季度工业经济有望延续回升态势

工业和信息化部部长苗圩20日在国新办新闻发布会上表示，随着更大力度的宏观政策出台和落地，复工复产的持续推进和各项扩内需政策的效果显现，二季度工业经济运行有望延续回升态势。

据介绍，截至5月18日，全国规模以上工业企业平均开工率和职工复岗率分别达到99.1%和95.4%，基本达到正常水平；全国中小企业的复工率达到91%。此外，1至4月高技术制造业增加值同比增长0.5%，其中3月和4月增速分别反弹至8.9%和10.5%，增速快于整体规模以上工业。

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