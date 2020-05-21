一纸新政引来百亿元市场 “火热的头盔”需降温

原标题：“火热的头盔”需降温

“想买安全头盔的抓紧了，现在基本一天一个价，30多元的货涨到100多元了。”前两个月炒口罩的“倒爷”如今卖上了头盔。随着公安部“一盔一带”安全守护行动的开展，安全头盔需求暴增，“头盔涨价”这一话题也因交易不断升温而关注度飙升。

截至记者发稿时，“头盔涨价”的话题已在新浪微博上出现4.2亿的相关阅读量。这样的热度意味着，相应国标的设立、市场监管的跟进或许应给这一市场降降温。

头盔价格十天涨近4倍

“以前我店里一天能卖出十几个头盔就不错，前几日最多一天卖出了400多个，最便宜的一款直接断了货。”淘宝上的一名浙江商家对记者表示，目前各个店铺的头盔基本一天一个价。“30多元涨到100多元的店大有人在。”

记者在淘宝平台输入“头盔”这一关键词，发现按销量排行，排在前10位的月销量都在2万以上，其中排在第一位的店铺显示一款电动车头盔月销量超过8万。该店客服表示，目前店内头盔有时候会出现暂时性缺货，“暂时拍不了的话不要着急，有买家如果15分钟未付款就还有机会抢到。”

与头盔销量攀升相对应的，是之前买了头盔的买家发现部分商家迟迟不肯发货。“上周花37.8元买了个头盔，发现至今没有发货，一问商家却被告知目前已断货了，让我直接退货。家住六道口附近、骑电动车上下班的白先生表示，自己完全未预料到头盔竟会抢手，“一查订单发现，原来我拍下的那款现在被商家涨到了60多元。”

记者通过第三方价格监测软件发现，淘宝平台显示销量前列的一款头盔价格从5月9日的24.8元飙涨到5月19日的118元，十天内价格上涨近4倍。

交管政策点燃百亿元生意

原本关注度较低的头盔为何突然爆红？这跟一纸交管政策有关。近日，公安部通知称自6月1日起，将在全国开展“一盔一带”安全守护行动，依法查纠摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔以及汽车驾乘人员不使用安全带行为。5月15日，江苏、浙江两地同时出台电动自行车地方管理法规，针对骑车戴头盔、电动自行车搭载未成年人等均制定了相关规定。

对此，国金证券研报表示，“一盔一带”新政即将实施，头盔需求和自动化产业将迎来短期爆发。“头盔企业日常产量2000就属于大厂，通常不会有很大设备投入和产能冗余。按公安交管部门新政要求估算，新增头盔需求缺口将超过2亿个。”这意味着，即使按一个头盔50元的均价计算，新增头盔缺口形成的市场也已超过百亿元。

天眼查数据也显示，随着头盔价格一路走高，近一个月来我国新增3503家头盔产业相关企业。目前共有超16万家经营范围为“ABS工程塑料、复合材料、玻璃钢、碳纤维、头盔”。

除了消费市场中的头盔交易升温外，资本市场中涉及头盔生产的上市公司关注度也出现飙升，伊之密、拓斯达等公司股价近两日均实现大涨，不少投资者追问这些上市公司有无头盔业务。其中，伊之密在互动平台表示，公司的注塑机可用于电动自行车安全头盔的生产，公司将根据客户的订单合理排产，力争满足客户需求。

疯狂的头盔市场待冷静

“头盔招代理，100个起订头盔，今日实销300个，明日厂家即将涨价”“20号的头盔现货已全部预订，还需要头盔或代理的，商机就在眼前”…… 与此前“一罩难求”下兴起的黄牛类似，如今头盔市场又开始热火朝天地招起了代理。不过，记者对接发现，无论是倒卖的零售模式或每单提成的批发模式，对方都要求先付货款的至少一半订金，不少头盔货值几万元甚至几十万元。

在这些“倒爷”对外发布的头盔出售贴中，记者注意到，很少挂合格证和使用说明等标签，有人以次充好，不少头盔都是回笼料即废旧塑料加工，甚至将售价相对低廉的自行车骑行头盔拿出来卖。还有倒爷在兜售一些来源不明的“越南进口头盔”，报价仅十几元，声称每一单价差利润至少有三、四十元。

此外，通过卖头盔骗取定金、“意向金”的现象也屡见不鲜。苏州、常州、义乌等地接连出现售卖头盔骗局，多地反诈中心接报网购头盔诈骗警情，事主被骗金额从几百元到几十万元不等，国家反诈中心提示大家见到朋友圈内等头盔广告先核实，不要盲目购买。

如年初暴涨又骤冷的口罩、熔喷布、额温枪一般，疯狂的头盔市场是否又会上演新一轮过山车行情？一名业内人士表示，我国对安全头盔有国家强制3C认证的要求，对结构规格尺寸、质量耐穿透性等方面均有详细规定。虽然电动自行车头盔目前还没有国家标准，但相关的安全标准肯定会迅速跟上。“自以为抓住商机，明知头盔质量有问题仍要贸然趟浑水的人，恐怕会血本无归。”

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公安部：严查安全头盔价格违法行为

新华社北京5月20日电（记者 刘奕湛）记者20日从公安部交管局获悉，随着电动自行车安全头盔需求集中释放，部分企业和平台销售的安全头盔价格暴涨。公安部已与国家市场监督管理总局联系沟通，并指导各地公安机关积极配合市场监管部门依法严查价格违法行为，斩断哄抬头盔价格的违法链条。

据介绍，近期，为有效保护摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员生命安全，减少交通事故死亡，公安部交管局部署全国开展“一盔一带”安全守护行动。

公安部要求，各地要稳妥推进“一盔一带”安全守护行动。6月1日起，执法处罚的范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为。对骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为，继续开展宣传引导工作，积极创造条件帮助群众配备安全头盔，提示有头盔的群众自觉佩戴头盔，各地根据本地区实际情况确定实施依法查纠的时间，并注重人性化执法、理性执法、柔性执法，注重法律效果、政治效果和社会效果统一。

公安部提示广大驾驶人、乘车人，安全头盔、安全带能在关键时刻保护您免受致命伤害，为了您和家人的安全，请自觉佩戴安全头盔、主动系好安全带。同时提醒安全头盔生产、销售企业，要守法经营、诚信经营，不做侵害群众利益的事，不做扰乱市场秩序的事，不做违法犯罪的事。对于涉嫌违法犯罪的企业和个人，公安机关将依法严厉打击。

(责编：李栋、值班)