产业链外迁？工信部：相信企业家会有正确选择

复工复产推进，产业发展挑战与机遇并存。当前我国工业整体复工率近100%，中小企业复工率达91%，行业差距缩小但中小型外贸企业挑战仍存。对于产业链外迁的观点，5月20日，在国务院新闻办召开的新闻发布会上，工信部部长苗圩回应称，“产业链有经济规律，不以某些人的意志为转移，更不要更多地掺杂政治因素，相信所有企业家都会有正确选择”。工信部方面表示，持续优化营商环境、保产业链供应链、发展5G等数字基础设施仍是下一阶段工作重点。

复工复产提速扩面

“4月当月规上工业增加值由上月下降1.1%转为增长3.9%，由负转正，这是一个非常积极的信号。”苗圩表示，多数行业恢复增长，原材料行业、生活必需品生产供应总体稳定；高技术制造业逆势增长，新业态新模式加速成长壮大。

作为疫情中受创较大的中小企业，其复工复产情况备受关注。工信部运行监测协调局局长黄利斌透露，目前中小企业的复工复产率在稳步提高，虽低于整体工业复工复产率，但上升较快。据工信部监测数据显示，至5月18日，全国中小企业的复工率达到91%；整体工业复工率已接近100%。

其中，从行业情况看，像制造业、建筑业等第二产业的复工率是93%；生产性服务业复工率高于生活性的服务业，住宿和餐饮业的复工率最低，目前为87%左右。行业差距缩小，从地区来看，20个省份复工率超90%，湖北省复工率上升速度较快；从企业类型看，“专精特新”中小企业的复工率明显高于中小企业的总体水平，规模越大复工复产率越高，微型企业复工复产难度相对较大。

据了解，疫情发生以来，中央政府已出台200项支持中小企业的政策。例如，加大减税降费，降低企业负担。其中，减免了各类企业上半年3项社保费总额达6000亿元；交通运输部门公路通行费共计1400余亿元；降低电价、气价，上半年为企业减负达到670亿元；人民银行实施降准，释放1.75万亿元。通过专项再贷款、再贴现等方式，为中小微企业和个体工商户提供了低成本的贷款达到2.85万亿元等。

“但我们也要看到，经济全面复苏还需时间。”苗圩表示，当前中小企业发展仍然面临复杂、严峻的局面，特别是随着疫情在全球加速蔓延，外贸企业，尤其是外贸企业中的中小企业遇到较大困难。

商务部研究院副研究员庞超然分析表示，目前外需下滑，中小外贸企业经营发展预期不稳；相较资金雄厚的大型企业，中小企业资源不足，现金流一般只能持续1-3月；中小企业获得金融支持难度较大；同时，部分大企业通过自身市场地位，保证货款有效回流，中小企业上下游占款较多，更容易受到外部风险冲击。

四成外企将加大对华投资

“受国际疫情的蔓延和影响，保产业链、供应链稳定的工作也遇到较大挑战。”苗圩坦言。例如，汽车是由几大总承组成的，总承又是由零部件组成的，零部件又涉及到材料、工艺，都有规模不同的产业链。如果我们国家没有钢铁，没有有色金属，单独做零部件也是相当困难的。

此次疫情影响国际物流运输，部分地区单边主义、贸易保护主义抬头，引发对于企业外迁的担忧。“对产业链的问题，我们要关注、要关心，但是不要把它过分政治化。”苗圩说。据介绍，近期工信部调查数据显示，约有40%的外资企业表示将加大对中国的投资。

随着《外商投资法》于年初落地，为扩大外商对华投资提供了制度性保障。日前，商务部部长钟山表示，近几年，我国营商环境越来越好。今年我们将重点落实《外商投资法》，增强外商长期在中国投资的信心，让外商愿意来、留得住、有发展。

“随着我国劳动力成本增加，确有一些外资企业转向劳动力相对低廉的东南亚国家，享受其带来的关税等优惠。”在商务部研究院市场研究所副所长白明看来，但我国在制造业方面拥有较完整的产业链，产业较集中；广阔市场带来的规模经济效益是东南亚国家所不具备的。当前需要进一步加大科技投入，推动我国贸易全面转型升级，通过增强产业实力，抵御外部不确定性带来的负面影响。

5G等新基建是重点

据介绍，当前数字基础设施成为工信部重点发展的产业方向。近期，工信部已连续出台推动5G加快发展、深入推进移动物联网全面发展等文件，以更好发挥稳投资、扩内需、拉动经济增长的作用。

例如，在扩大有效投资促消费方面，以5G网络建设为例，除网络建设自身需要投入大量资金外，还能带动产业链上下游，包括相关设备、移动终端的研发和生产，培育壮大在线教育、智能家居等新型消费；培育新模式、新业态、新产业方面，利用5G等网络开展远程医疗、远程签约、线上办公等场景应用；此外，工业互联网领域已有超70个具有一定区域和行业影响力的平台，在能源、交通、医疗等行业的应用深度和广度持续拓展。

“俗话说‘要想富先修路’，信息通信网络就是一条无形的高速路。”工信部信息通信发展司司长闻库表示，下一步还将持续提升网络能力，建设优质网络，加快5G、数据中心等通信基础设施建设。“造好车”，培育经济发展的新引擎。例如，抓住疫情带来的产业提速换挡机会，推动信息通信技术融合应用，加速5G应用由2C向2B的拓展；“运好货”，带动信息消费的快速增长。在培育壮大云会议、云旅游等新型消费的同时，继续加大信息通信技术的创新，拓展信息服务新兴业态，推进5G手机等智能终端的研发与规模应用。

(责编：李栋、值班)