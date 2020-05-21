报告显示：物流企业4月回暖 经营仍承压

原标题：物流企业4月回暖 经营仍承压

5月20日，中国物流与采购联合会正式发布《2020年物流与供应链企业复工达产营商环境调查报告》（以下简称《报告》）。从对百家物流企业的调查来看，在疫情影响下，企业经营仍面临较大困难，一季度过半企业亏损，4月有所回暖。目前，企业面对的问题主要集中于需求不足、税费偏高和资金压力三大方面。

一季度过半企业亏损

79.8%的企业在3月上旬之前全面复工，《报告》指出，一季度行业企业亏损面较大，51.7%的企业处于亏损状态，68.1%的企业一季度业务量同比下降。45.2%的民营企业业务量减少20%以上。

仅以快递行业来看，头部企业的经营压力依然笼罩头顶。在2020年一季度财报中，申通、圆通和韵达在净利润上跌幅较大。申通净利润为5836万元，同比下降85.6%；圆通为2.71亿元，同比下降25.74%；韵达为3.3亿元，同比下降41.1%。

不过，在进入4月后，三家企业在营收上迎来回暖。在圆通方面，其4月的快递产品收入为22.1亿元，同比增长6.48%。对于申通来说，快递服务收入为17.3亿元，同比增长1.63%。而韵达在4月的快递服务营收达到24.56亿元，同比下滑3.65%。

韵达表示，单票收入的下降主要是公司持续推进货品结构优化，快递单票重量下降，进一步降低单票的资源成本和收入所致。其次，是基于当前快递市场的发展，公司在部分区域采取合理的市场策略。

中国物流学会特约研究员杨达卿认为，当前快递企业经营承压来源主要有三个方面。一是由于加盟制快递企业需要改变廉价快递标签，服务升级必定导致成本上涨。二是企业处于发展换道期，需要面临大量的科技投入。三则是来自近年来土地、人力、包装等综合成本上涨。

小微物流企业在疫情压力下，面临着更严峻的困境。《报告》显示，57.6%的企业反映出现亏损，亏损面超过行业平均水平，79%的企业业务量呈下降状态。

呼吁政策普惠

为了减轻企业压力，税收减免、“五险一金”减免等政策也向物流行业有所倾斜。

数据显示，在一季度，物流企业共缴纳各项税金及附加税占主营业务收入的比重平均为10.5%。59.6%的企业享受或部分享受增值税、企业所得税和土地使用税税收优惠政策。有38%的企业享受或部分享受增值税减免政策。

不过在调查中，部分企业反映政策覆盖范围较窄，仅限于运输疫情防控重点保障物资取得的收入和小规模纳税人。

在财政环境方面，《报告》提出，86.3%以上的企业享受了减免或缓缴“五险一金”相关财政政策。86.1%的企业享受了阶段性减免基本养老保险、失业保险、工伤保险政策。

同时，经调查发现，财政补贴政策覆盖面依然较小，仅超过20%的企业享受或部分享受财政贴息资金支持。此外，租金减免政策协商实施较难，24.6%的企业享受或部分享受承租经营用房的减免租金政策，非国有资产类经营用房的租金减免实施难度更大。

对于企业用工就业方面，54.9%的企业认为变化不大，但也有23%的企业认为用工环境困难加大。此外，近一半的企业表示，基层操作性员工如司机、搬运工目前还未有招聘缺口。

而55.3%的企业全部或部分享受了人力资源相关保障补贴政策扶持。

融资环境趋紧

在一季度中，物流企业的融资环境也相对趋紧。39.2%的企业认为融资紧张。仅32.8%企业享受或部分享受优惠信贷支持政策。20.9%享受到金融机构提供的创新融资产品和服务。27.1%的企业享受到贷款利率下调、增加信用贷款和中长期贷款政策，14.1%的企业享受融资担保服务。

除此之外，81.7%的企业表示，没有享受到对产业链核心企业金融支持政策。据企业反映，核心企业的“不确权”或“不配合”是阻碍供应链金融的重要挑战之一。上游企业拖欠账款、过分延长账期等行为长期存在，严重影响了供应链的健康稳定。

不仅如此，调查还显示，延期还本付息的政策还未普惠，仅有11.4%的中小微企业享受了该项政策。《报告》指出，由于大部分中小企业和个体司机主要是通过商业性融资租赁和经营租赁方式贷款和获取车辆，企业和司机反映难以享受上述政策。

(责编：李栋、值班)