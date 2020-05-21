5月LPR按兵不动 未来仍存下调空间

最新一期贷款市场报价利率（LPR）如期而至。据央行官网显示，2020年5月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，两类利率较上次均“按兵不动”。跟随中期借贷便利（MLF）变动，此次LPR调整符合市场预期，有分析人士指出，此举一方面是央行在观察前期货币政策工具被市场消化的情况；另一方面也为未来政策工具的使用预留更多空间。短期来看对市场的整体影响有限，但长期利率走势下行是大概率事件。

LPR不涨不跌

从央行此前公开市场操作来看，本次LPR报价保持不变，业内对此并不意外。5月15日，央行开展1000亿元MLF操作，利率与此前保持一致，有市场人士当时便认为LPR下调概率已经变小。

此外，央行5月20日公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，不开展逆回购操作。截至目前，央行逆回购已连停一个半月。在业内人士看来，目前央行实现了保持流动性合理充裕的短期政策目标，逆回购暂停也是为保持银行间资金整体处于合理水平。

亚洲金融风险智库首席经济学家秦逸飞称，目前市场表面上资金渴求局面得到缓解，此次LPR未调也主要是为全国两会预留充足的政策空间。

“短期内LPR更多是基于MLF变化，上月MLF已调降过一次，按照以往调降节奏，本月并未变化也符合预期。”苏宁金融研究院研究员陶金指出，此次LPR未变主要原因仍在于当前银行流动性持续处于宽松状态，同时社会融资中票据融资的增加，都一定程度上体现了金融领域加杠杆的现象增加，因此本月LPR进一步调降的必要性不比从前。当前，货币传导至信用时仍然存在梗阻现象，如何疏通传导机制是当下更为重要的任务。

市场预期之中

此次LPR不涨不跌，传递了哪些信号？将对市场造成何种影响？一位不愿具名的资深分析人士指出，由于之前的MLF已经保持不变，所以这一次LPR调整还是在市场预期之内，短期受利率债发行、两会财政政策力度影响，对市场的整体影响有限，但长期来看，利率走势下行是大概率事件。

建银投资咨询分析师王全月同样称，在MLF利率未下调时，市场对本月LPR基本已形成了较为一致的预期，因此市场的多空博弈已在前期消化，同时，近期市场的关注主要聚焦在两会释放的信号上，因此本月LPR持平对于金融市场的短期影响并不明显。

自2月以来，央行货币政策明显宽松的趋势促使流动性持续充裕。陶金进一步指出， LPR和MLF利率并未调整，体现了边际上宽松速度的略微放缓，但这并不意味着货币政策方向上的变化，利率水平在长期依然呈现比较明确的下降趋势。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林则指出，经过几次降息、降准后，当前市场流动性已处于较高水平，利率也在持续引导下移。在他看来，此次LPR对市场整体影响不大，短期央行调降利率概率偏低，但长期来看货币宽松是一个持续性的政策，在国内市场流动性充裕与信贷环境宽松情况下，预计后期还将有一系列政策出台，具体将在两会后执行。

央行近期发布的《2020年第一季度中国货币政策执行报告》，在展望下一阶段政策思路时，便明确要“把握好政策力度、重点、节奏”。在王全月看来，前期货币政策工具逆周期调节力度已较疫情暴发前显著提升，例如4月的1年期LPR一次性降低了20个基点，降幅等于LPR改革以来的全部降幅；又如年内3次降准、1.8万亿元的再贷款再贴现政策、2月的1.7万亿元逆回购等，前期的货币逆周期调节力度已较大，并已对金融市场、实体经济产生较明显的支撑作用。

仍存下调空间

“伴随疫情的全球扩散，国内外防输入、内防反弹的防疫政策之下，内外需的恢复尚需一段时间，实体经济、金融市场仍需货币政策的呵护。”在王全月看来，当前LPR大概率未走出下降区间，且4月初降低的超额存款准备金率，实际上降低了利率走廊的下限，LPR仍有较大的下探空间，不过下一次下调是发生在6月还是7月，尚需等待两会释放的信号。

近日，在央行、外汇局召开的2020年全面从严治党暨纪检监察工作电视会议上，央行党委书记郭树清再次明确，应对当前形势，务必要处理好三个关系：一是保持正常货币政策与加大逆周期调节的关系；二是稳增长、保就业和防风险、调结构的关系；三是国内经济循环和对外经济平衡的关系。因此，必须非常谨慎地把握金融调控的节奏和力度，更有创造性地实施好货币政策和宏观审慎政策，更加精准有效地落实好非常时期的宏观经济管理各项措施。

陶金预测，接下来央行依然将侧重定向的货币宽松工具，不排除定向中期借贷便利（TMLF）的再次应用，同时加强货币政策与宏观审慎相结合，激励金融机构加强对涉农、抗疫相关、中小微企业群体的宽信用支持。

盘和林认为，“当前，如何将流动性传导至实体经济，或将给央行的货币宽松节奏带来一定的压力，我觉得央行将主要针对整个物价、房价形成约束，考虑物价是否造成通胀，且很多城市房价上涨下，我觉得这更多的是货币现象，所以这块也不能大意”。

前述资深人士则称，央行目前正在推进政策由数量型向价格型的转变。除了日常的银行间公开市场操作外，央行还可以补充抵押贷款、专项再贷款、窗口指导等方式加强政策调控。未来货币政策变动还是要根据宏观经济的变化而调整，今年的政策总基调是货币供应要与宏观经济增速匹配并适度超过经济增长速度，而在节奏上，将保持“稳健+灵活+定向”。

(责编：李栋、值班)