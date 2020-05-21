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商务部：前四月我国服务外包执行额同比增长10.6%

2020年05月21日08:08  来源：经济参考报
 

 

记者20日从商务部获悉，今年1至4月，我国企业承接服务外包合同额3743.9亿元人民币，同比下降6%，执行额2476.5亿元，同比增长10.6%。其中，云计算服务、信息技术解决方案服务、人工智能服务等新兴数字化服务离岸执行额同比分别增长179.1%、189.2%和423.4%；受抗疫需求拉动，医药和生物技术研发外包离岸执行额126.1亿元，同比增长47.7%。

商务部服贸司负责人表示，从结构看，新兴数字化业务和生物医药研发服务增长较快。1至4月我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）执行额623.6亿元，同比下降0.3%，承接业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为298亿元、570.1亿元，同比分别增长19.5%和19.6%。

从经营主体看，外商投资企业和民营企业是主力军。1至4月，外商投资企业承接离岸服务外包执行额605.5亿元，占全国的40.6%，同比增长13.8%；民营企业承接离岸服务外包执行额320.6亿元，占全国的21.5%，同比增长26.8%，高于全国平均增速16.4个百分点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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