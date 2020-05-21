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5月LPR“按兵不动” 未来仍有下行空间

2020年05月21日08:10  来源：经济参考报
 

5月20日，最新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，1年期品种报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上月持平。5月LPR报价保持不变，符合市场普遍预期。业内人士表示，未来降准降息仍有必要和空间，LPR下行趋势不会变。

新网银行首席研究员董希淼表示，5月15日，央行开展中期借贷便利（MLF）操作，维持2.95%的利率不变。在上月LPR已经大幅下调、本月MLF利率未变等情况下，本月LPR与上月持平，实属正常。疫情暴发以来，央行采取了降低存准率、公开市场操作等多种措施，市场流动性较为充裕，市场利率中枢显著下移，短期内引导市场利率下行的需求减弱。

东方金诚首席宏观分析师王青也表示，本月MLF利率按兵不动，实际贷款利率在较快下行，加上监管层注重把握货币政策边际宽松节奏，这些是LPR报价保持不变的主要原因。

从2019年8月至2020年4月，新机制下的LPR已公布九次，其中，1年期LPR下调四次，从4.25%降至3.85%，下降40个基点；5年期以上LPR下调三次，从4.85%降至4.65%，下降20个基点。尤其是今年4月20日，1年期和5年期以上LPR分别下降20个和10个基点，创单月最大降幅。

对于后续货币政策操作以及LPR走势，多数市场人士认为，未来降准降息仍有必要也有空间，LPR下行趋势不会变。央行近日发布的《2020年第一季度中国货币政策执行报告》指出，稳健的货币政策要更加灵活适度，根据疫情防控和经济形势的阶段性变化，把握好政策力度、重点和节奏。加强货币政策逆周期调节，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置，运用总量和结构性政策，保持流动性合理充裕，支持实体经济特别是中小微企业渡过难关。

董希淼表示，应进一步改革完善LPR相关机制，抓紧推进存量浮动利率贷款定价基准转换工作，以改革的方式疏通货币政策传导渠道，推动企业融资成本逐步下降。可适度下调存款基准利率，降低银行负债成本，推动银行压缩点差，进而推动LPR继续下降。

王青预计，从6月开始，央行降息节奏有可能适度加快，当月MLF利率可能下调10至20个基点，进而带动6月1年期LPR报价下行10至20个基点，市场化降息过程有望持续推进；在“房住不炒”基调下，主要针对房贷利率的5年期LPR报价下行幅度会相对较小，估计降幅约为1年期LPR下行幅度的一半左右。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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