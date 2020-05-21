数据显示：个体户就业形势触底反弹

支付宝近日披露的数据显示，4月份与疫情最低点2月1日当周相比，每周新增个体户小店数量平均提高79%，每周新增小店的交易金额平均增长305%。在2月上旬，活跃的个体户小店减少了40.4%，营业额降低了52.4%。
从区域分布来看，湖北、广西、浙江、广东、河南等省份每周新增个体户小店数量在全国位居前列。佛山、绍兴、温州、武汉、南宁等地则成为每周新增个体户小店数量名列前茅的城市。
数据显示，4月份以来，新增个体户小店每周交易额与疫情中最低点2月1日当周相比，深圳、佛山、杭州、东莞、广州5个城市每周新开业小店的流水平均增幅达到10倍以上。
“新增个体户小店数量证明就业增加，而流水增加则证明这部分新增就业在逐步趋稳。”上海财经大学投资系副教授郭峰表示。
2020年2月，北京大学数字金融研究中心研究报告显示，2018年全国个体经营户数量达到9776.5万户，带动就业约2.3亿人，约占总劳动人口的28.8%，其营收总额为13.1万亿元人民币，约占社零总额的34.4%。
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