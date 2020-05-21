一线城市高价地频出 全国高溢价地块增多

近期，深圳、广州、北京等一线城市高价地频出，全国高溢价地块增多，土地市场热度提升。

5月20日，成都天府新区挂牌出让一宗地块，最终成交总价21.89亿元，溢价率56.35%。19日，佛山一宗包含住宅性质的土地出让溢价率达到75%。北京19日出让三宗住宅地块，最低溢价率为31.4%，合计土地出让金达到133.9亿元。

中原地产研究中心统计数据显示，截至5月20日，已经有七个城市今年以来的累计土地出让收入超过500亿元。其中，杭州最高达到1024亿元，北京为997亿元。

“近一个月来，在降准等政策影响下，房企拿地积极性逐渐提高，多个城市陆续出现高溢价率土地成交。特别是厦门等地再次出现历史最高总价地块，土地市场热度持续提升。”中原地产首席分析师张大伟称，尽管疫情对房企资金链造成一定冲击，但国内融资难度正在降低，部分房企拿地积极性明显提升。

4月，在地方供地规模加大、重点城市商品房交易回升的市场背景下，土地市场交易景气大幅回升。不仅成交规模恢复至历史同期水平，溢价率也快速上行。

据克而瑞研究中心统计数据显示，4月全国土地市场经营性用地供应总建筑面积为27349万平方米，仍然维持在较高水平。除二线城市供应量有所下降外，一线和三四线城市的供应量均持续上涨。

从价格方面来看，成交楼板价呈现全面上涨的趋势。随着一二线城市土地成交集中度进一步上升，在多宗优质地块高价出让的带动下，4月受监测城市平均地价创下2018年以来的新高，成交楼板价每平方米达到3030元，环比上涨20%，同比上涨15%。特别是三四线城市，自开年后地价持续上涨，4月成交楼面价已经达到每平方米1914元，为2019年以来第二高点。业内预计，在优质土地入市带动下，一线城市土地市场热度预计会进一步升温。

(责编：李都也(实习生)、李栋)