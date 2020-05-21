海关总署：纺织品前四个月出口额同比增5.9%

广州日报讯 （全媒体记者涂端玉）我国海关总署此前发布了今年前四个月进出口统计数据显示，纺织品出口额为2613亿元，同比增幅5.9%。业界人士表示，尽管数字靓丽，但当前出口产品较为单一，口罩等防疫用品也都算在了销售额中，防疫面料成个中翘楚，而普通服装出口额则只有2051亿元，同比下降了20.2%。

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