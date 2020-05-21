英国发布“脱欧”后新关税制度

据路透社报道，当地时间5月19日，英国政府宣布，“脱欧”过渡期今年年底结束后，英国将自2021年1月1日起实施“英国全球关税”这一新关税制度，取代原来一直实施的欧盟对外关税制度。

实施新关税制度旨在简化一些英国官员所称的过于复杂的手续和步骤，并帮助英国与美国、欧盟及其他国家更加顺利地进行贸易协定的谈判。但这同时意味着，如果英国和欧盟不能在今年年底前达成自由贸易协议，英国从欧盟进口的一些食品、汽车和化学品的价格将大幅上涨。

根据新的税收制度，从明年年初开始，按照世界贸易组织规则和其他现行最惠国待遇政策，英国60%的进口商品在新税收制度下享受免关税待遇，而目前免关税待遇的进口商品只有47%。对于没有与英国签署贸易协议的国家，将取消所有税率低于2%的关税。

同时，为了保护农业、汽车业和渔业等免受竞争威胁，英国对这些产业的进口产品仍将保留关税，包括牛羊肉、家禽等农产品和绝大多数陶瓷产品。此外，对汽车关税维持在10%不变。

为了实现政府对于环境保护的承诺，英国还将取消支持提高能源效率的进口产品的关税，如LED节能灯等。另外，政府准备对用于抗击新冠肺炎疫情的个人防护用品等医疗物资给予“临时零关税”政策。

英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯表示：“新关税制度将通过减少繁琐的程序和降低数千种日常用品的成本，使英国消费者和家庭受益。”

据美联社报道，在欢迎新关税制度的同时，英国商业团体对与欧盟的贸易谈判进展感到担忧。目前欧盟占英国贸易总额的一半左右，因此欧盟对英国经济的重要性不言而喻。

英国商会表示，英国与欧盟在年底前能否达成贸易协议，对于是否能够“避免英欧企业成本大幅上升”至关重要。目前有分析认为，新关税制度的出台被视为英国首相鲍里斯·约翰逊不打算延长“脱欧”过渡期的迹象。

英国19日还公布了与欧盟未来关系的建议，其中包括一份291页的自由贸易协议草案。双方力争在今年年底前达成协议，但在渔业等关键问题上，双方仍然存在很大分歧。

目前，为应对新冠肺炎疫情而采取的封锁措施已导致英国经济衰退，英国国家统计局19日公布的数据显示，英国4月申请失业救济的人数环比跳涨69.1%至210万人，为1996年以来最高水平。专家认为，英国正面临数十年来最为严峻的失业形势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)