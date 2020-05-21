出口退税提速增效 稳住外贸基本盘

编者按：今年以来，为应对疫情对经济社会发展造成的冲击，全国税务系统多措并举，积极融入抓“六稳”促“六保”大局，助市场主体渡过难关，促稳中国经济基本盘。人民网财经特别推出“税务力量促稳经济基本盘”系列观察，聚焦全国各地税务力量利用税收大数据精准施策，助力企业复工、复产、复销，促进经济平稳健康运行。
“特殊时期，退税速度不降反升，为我们盘活资金、降低损失提供了有力支持。”长城汽车股份有限公司财务人员陈甜甜说，在河北保定，国内规模最大的皮卡SUV专业生产厂商长城汽车股份有限公司一笔4000多万元的退税款只用了1天时间就顺利到账。
据记者了解，保定市税务局采取“一企一策”帮扶措施，通过大数据筛查，税务审核与出口报关情况对比，实现对企业出口的精准分析，帮助符合条件企业尽快获得出口退税。
保定市税务局局长韩江明说：“越是在企业最吃劲的关键时期，越要发挥好出口退税稳外贸的职能作用，为恢复生产、稳定就业提供有力支持。”数据显示，2月份以来，该局共为全市608家出口企业办结出口退税5.3亿元，平均办结时间缩短到4个工作日内。
近来，我国企业复工复产形势向好，但海外疫情的爆发，让我国外贸发展面临多年来未有的严峻挑战。
国务院常务会议多次提出稳外贸要求，各部门密集出台一系列举措，税务部门“提率”“扩围”“网办”“容缺”四措并举，帮助企业稳定外贸基本盘。
“提率”，就是提高部分产品出口退税率，税务总局会同财政部联合制发《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率，并第一时间配套发布出口退税率文库，实现政策调整与退税管理的无缝衔接；“扩围”即扩大有关优惠政策试点范围，助力企业减负担；“网办”是指出口退（免）税业务网上办理，旨在提高退税效率；此外，税务部门推行出口退（免）税实地核查“容缺办理”，加快退税速度。
在安徽，恒远新材料有限公司是当地一家化工龙头企业，提高退税率让企业卸下了思想“包袱”。据介绍，公司主营的环氧树脂类产品退税率从10%上升到13%，全年预计能增加退（免）税141万元。据悉，3月20日起，国家提高部分产品出口退税率，化工、钢铁和农产品等行业628项出口产品全面受益。
“不到48小时，141万元的退税款就到账了。”在福建省三明市，福建省华农食品有限公司负责人林凤武从“非接触式”退税通道拿到了退税款。他表示，公司出口的冷冻蒲烧烤鳗90%以上销往欧洲、美国、澳大利亚等国家。受疫情影响出口额减少60%，这笔及时的退税款为企业雪中送炭。
疫情期间，出口企业通过电子税务局等网上渠道提交申报电子数据，即可办理出口退（免）税备案、证明开具和退（免）税申报，无需提交纸质资料。据了解，目前，全国有近1万户出口企业通过“非接触式”方式开具证明19万份；近27万户出口企业通过“非接触式”方式办理退（免）税3200亿元，约占同期办理退（免）税总额的九成以上。
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