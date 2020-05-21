任强：加强“三个基础建设”保护个人隐私及信息安全

国心高科总经理任强
人民网北京5月21日电 5月20日，由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会“后疫情时代个人隐私保护云会议”成功举行。如何规避线上办公软件等过度使用用户个人信息？如何利用移动互联网的技术创新来规避隐私泄露风险？国心高科总经理任强表示，在完善法律基础建设，加强立法和管理的同时，APP开发者和运营者要加强行业自律，提高行业道德基础建设，并且要充分发挥核心技术领域的自主创新，加强网络信息安全基础设施建设。
发言全文如下：
首先要有规则，就是法律措施上的保证。虽然我国公布了《网络安全法》，以及其他一些保护个人隐私的相关条例，但是还没有更具体和对于相关的管理上面的专业法律，所以，这方面要加强立法和管理措施。第二，相关主管部门应加大监管措施，定期对违法违规的行为加大公布，加大处罚力度。第三，APP开发者和运营者要加强行业自律，使用者是弱势群体，可能会因为拒绝提供个人信息，进而无法使用。这种状况下，更需要加强开发者和应用者的行业自律。
对于使用者来说，相对来说比较被动，对于是否过度提供了个人安全隐私的信息，要有足够的防范意识。使用的情况下，一次授权，不使用情况下关闭相关的授权，我们利用主动的防范意识做这方面的保障。
办公软件涉及到个人、企业，甚至国家的一些安全战略和问题。在移动互联网大数据时代，数据的价值不断提升，对于大多数互联网企业，可能数据的经济价值非常高，每一个用户个人数据，都带来直接的经济效益或者评估、融资等一些直接经济效益。
在大数据时代，这些数据的收集、整理，为社会的决策提供了巨大的参考价值。我们现在感觉到，数据还有一个巨大的安全价值，当这些数据汇总起来提供到海量的大数据平台的时候，这些数据的价值就上升到一个国家安全的层面。从国家安全层面角度来讲，如何保障数据的安全，其实是我们非常看重的一个问题，数据安全控制来讲，怎么来保障？其实APP是一个上层应用，上层应用是建立在一些基础的平台上的。数据收集存储在数据库，数据库运行在服务器和操作系统的层面上，传输过程中再应用各种网络媒介进行传输。
实际上数据的保存、管理，包括360等等一些行业的安全公司，提供了大量的对于数据安全、存储等等的一些保障的措施、技术手段，但是实际上这些技术手段和保障措施，都是建立在基础的整个的安全体系架构之上。基础设施的安全实际上是整个决定网络和数据安全的核心保障。
那么，如何利用信息领域的创新保障数据安全呢？从信息安全领域创新的角度来讲，无论使用者还是运营者，都希望能够拥有自主创新意识，掌握核心技术，能够有自主可控能力的基础设施，包括CPU、主机、网络设施、操作系统、数据库、智能硬件等等基础平台。只有这些基础设施安全可控，都掌握在我们自己手中的时候，我们才能真正掌握信息数据和整体的安全。谢谢主持人，谢谢各位嘉宾。
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