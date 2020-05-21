泉州积极构建审计全链条监督体系

福建省泉州市审计局积极发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，坚持新发展理念，围绕促进经济实现量的合理增长和质的稳步提升，紧扣“三促进”，聚焦抓重点、补短板、强弱项，深入把握经济运行中的堵点、痛点、难点，全力加快审计全链条监督体系建设，做好常态化“经济体检”，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

一是围绕中心突出重点。泉州市审计局围绕市委、市政府中心工作，紧扣经济工作要稳、城建工作要聚、民生工作要实、体制机制要活、“六个落实到位”的要求，找准审计监督与高质量发展的最佳切入点。重点关注应对新冠肺炎疫情防控政策措施落实情况，供给侧结构性改革、“三大攻坚战”任务推进情况，民生保障等重大战略实施情况，做好促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先等“三促进”专项审计。

二是推动重大政策落实。在助力高质量发展、巩固脱贫成果、优化“三创”环境、深化“放管服”改革、保障改善民生、规范权力运行等方面，加强跟踪审计，推动中央、省委、市委各项决策部署落实到位，确保政令畅通。聚焦疫情防控、复工复产政策措施落实，以及专项资金、捐赠款物使用等，高效开展专项审计监督，为打赢疫情防控阻击战提供审计监督保障。

三是治防结合双向用力。坚持既“查病”又“治已病、防未病”，善于审准问题、敢于动真碰硬，针对政策不落实、项目不落地，以及政策措施不协调、不衔接、不配套等问题，深入分析原因，提出解决问题和完善体制机制的意见建议。盘活用好审计资源，建立健全风险预警机制，建立整改长效机制，开展审计宣讲、以案释法，发挥审计经济卫士和“免疫系统”功能作用。

四是贯通协调顺畅衔接。持续推动审计监督与党内监督有机贯通、相互协调。坚持经济体检与政治体检相统一、业务属性与政治属性相融合、专业监督与专责监督相协调。进一步畅通与纪检监察、巡视巡察、组织人事的工作衔接，推动成果共享，整合监督资源、形成监督合力，增强监督的广泛性、协同性、有效性，全力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。（来源：审计署审计宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)