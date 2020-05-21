甘肃：五项管理制度 促审计工作提质增效

为推进“审计质量提升年”活动扎实开展，甘肃省审计厅近日出台五项审计质量管理控制制度，确保审计工作提质增效。

《关于切实加强审计整改工作的意见》——明确责任，促进审计整改取得实效

落实审计机关的整改督导责任、被审计单位的整改主体责任及主管部门的整改监管责任，健全完善审计整改报告机制、跟踪检查机制、协作联动机制、结果公告制度、结果运用机制，切实加大审计整改工作力度，强化责任追究，确保审计查出的问题得到有效解决。

《关于加强审计项目管理的建议》——精准审计，提高现场审计质量效率

切实做好审计调查和现场审计管理工作，进一步明确审计进点会的召开时间、审计取证方式、现场开展审计资料审核复核、审计组报告草拟等工作进度；督促围绕重点展开“精准审计”，盯紧主线、突出重点，规范延伸单位级次及审计内容；规定不同类型项目的现场审计时间及审计报告篇幅，要求客观公正、历史地看待和分析问题，切实理解并运用“三个区分开来”要求认定和处理问题，加大“边审边改”力度，进一步提高现场审计的质量和效率。

《关于进一步规范审计项目资料审理及审计业务文书核稿工作的通知》——严格要求，确保复核审理执行有力

严把项目资料报送审理前的审核复核关，加强现场审计管理，避免基础证据冗长，杜绝无效取证，提高审计取证质量；对各类审计项目资料审理及审计报告核稿时间作出明确规定，加快工作进度，提升工作时效性；进一步靠实项目资料的审核复核审理工作责任，促进审计质量“三级复核制”落到实处；实行项目资料退回及业务文书退件制，加大质量问题通报力度，倒逼各工作岗位、环节提高工作质量和效率。

《关于抽调人员参与相关工作的通知》——归口管理，促进力量调配协调有序

归口调配全省审计力量，规范厅机关内部抽调人员或处室间配合工作、借调省级部门或企事业单位内部审计人员参与省厅项目审计等工作；省厅每年从各市州审计机关抽调人数不超过辖区内审计机关业务人员总数的10%，杜绝“点名抽调”“扎堆抽调”的情况；明确规定了抽调人员的综合素质及抽调的最长时间等，实现全省审计力量调配统一有序，推动全省审计工作“一盘棋”。

《关于进一步规范公文行文审批流程的通知》——规范流程，提升行文效率和质量

分别规范了以审计厅名义发文、省厅办公室名义发文的相应程序，并进一步明确了类似工作动态、审计信息、函、通知等行政文书的审核流程及相应的分发范围；对审计通知书、审计报告、审计决定、经济责任结果报告等业务文书审批流程和分发范围也作出详细规定，进一步规范了行文管理，减少了不必要环节和重复劳动，切实提高了行文效率和质量。（来源：审计署审计宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)