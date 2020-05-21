虚假宣传、炒作“学区房”……北京21家房产中介被查处

人民网北京5月21日电（许维娜）据北京市住建委官方微信公众号“安居北京”20日晚消息称，近期，市住建委执法部门联合东城住建委、西城房管局、朝阳房管局、海淀房管局等10个区住建房管执法部门开展房地产市场检查，严查发布委托手续不全、虚假宣传“不限购”、炒作“学区房”，以及违法群租、违规租赁等扰乱市场秩序的违法违规行为，21家房地产经纪机构被查处。

北京市住建委表示，上述房地产经纪机构违反了《房地产经纪管理办法》的规定，市区住建房管执法部门已立案查处，并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。其中，北京金宣置地房地产经纪有限公司违反之前承诺，第三次发布违规房源信息，不得再通过互联网交易平台发布本市房源信息。

附

查处名单如下：

北京恒信家苑信息咨询部

北京市宜居万家房地产经纪有限公司

北京益德弘业物业管理有限公司

北京天勤志合房地产经纪有限公司

北京亿兴佳业房地产经纪有限公司

北京家和伟业房地产经纪有限公司

北京万聚鑫业物业管理有限公司

北京金宣置地房地产经纪有限公司

北京吉家房地产经纪有限公司

北京广居房地产经纪有限公司

北京金宇昊业房地产经纪有限公司

北京兴宸房地产经纪有限公司

北京吉盛房地产经纪有限公司

北京永盛房地产经纪有限公司

北京福瑞置地房地产经纪有限公司

北京兴家助业房地产经纪有限公司

乐居商务服务（北京）有限公司

北京天时安家房地产经纪有限公司

北京顺益兴联行房地产经纪有限公司

北京畅熠房地产经纪有限公司

北京汇盈瑞泰房地产经纪有限公司

(责编：许维娜、夏晓伦)