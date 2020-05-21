联想公布财报：净利润46.3亿元 同比增长近12%

人民网北京5月21日电（记者毕磊）5月20日，联想集团发布截至2020年3月31日的19/20财年全年和第四财季业绩：全年总营收3531亿人民币，税前利润70.9亿人民币，同比增长19%，创历史新高。净利润46.3亿人民币，同比增长近12%；其中，第四财季营收738亿人民币，税前利润5.39亿人民币，净利润2.97亿人民币。
财报显示，19/20财年联想全年PC市场份额达到24.5%，蝉联全球第一；个人电脑和智能设备业务集团（PCSD）全年营收同比增长3.6%至2775亿人民币，税前利润同比提升18.3%达163亿人民币，税前利润率5.9%，双双达到历史新高；移动业务集团（MBG）业务亏损继续收窄；软件与服务业务营业额达243亿人民币（同比增长43%）。数据中心业务集团（DCG）营收为383亿人民币。
联想集团董事长杨元庆表示，去年联想集团三个业务全部获得了改善，尤其是在营收基本与上年持平的情况下，利润创下新高。
在谈到新冠肺炎疫情的影响时，杨元庆指出，新冠肺炎疫情对全球经济都造成了一定的影响，但联想仍然在第四财季实现的超出预期的表现。主要是因为在家办公、在线学习、游戏需求增长迅速，国外的成熟市场增长更为迅速，驱动了电脑、显示器等的需求上涨。而要满足这些居家学习和办公的需要，基础架构如服务器、存储的需求也有很大增长，并且这一需求增长将不仅是疫情期间的增长——这段时间让很多家庭感受到，一家一台电脑可能不够用，大人要办公、小孩要上课，人手一台电脑或平板的需求突出。杨元庆认为电脑和平板市场规模将在未来两三年持续扩大，包括基础架构的需求。
另外，杨元庆强调，疫情等不确定因素不会改变全球化的趋势，“全球化使全世界的人受益，对于发明技术的企业，全球化能让技术的价值化更大，这样才能有更多的钱投入创新”。
以中国制造为代表的资源让全世界受益，让大家能享受到更低价格的产品，“中国制造的优势，也是非常明显的，不仅仅是低成本，我们有足够的劳动力，这是更重要的，这才使得制造的上下游、整个供应链的聚集成为可能”。
面对未来，杨元庆表示，在疫情的催化下，远程教育、远程办公、线上购物、在线游戏、远程问诊等成为新常态，个人电脑、平板和显示器的需求将长期保持个人电脑市场总量将得到扩充。联想将努力把握市场变化所带来的增长机遇，实现可持续增长。
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