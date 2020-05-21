闫磊：合理收集必要信息 避免用户信息泄露

人民网北京5月20日电 5月20日，由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会“后疫情时代个人隐私保护云会议”成功举行。首汽约车产品副总裁闫磊在会上表示，大数据时代，用户信息主要依赖于行业自律，企业应该和用户达成共识，合理收集必要信息，在采集数据之前一定要经过用户允许，避免用户相关的信息泄露。

发言全文如下：

我基于网约车这个行业来说一下隐私保护。刚才嘉宾在聊的过程中，基本上就是两个方面去保护个人隐私，一个是这个企业的技术实力需要增强，通过各种手段来去保护信息。第二个是企业要做到自律。我觉得这个可能是一个关键因素。最新的数据，我国的互联网用户规模应该已经超过9个亿了，在数据安全风险日益凸现的当下，保护用户的个人隐私，其实是每个企业的责任。首汽约车自成立以来，就一直在探索如何打造更安全、更可靠的移动应用市场，保障用户的隐私，也助力网约车行业的健康发展。

大数据时代，用户信息主要依赖于行业自律，企业应该和用户达成共识，合理收集必要信息，在采集数据之前一定要经过用户允许，避免用户相关的信息泄露。首汽约车在运营当中一直倡导有节制地采集必要的数据，例如用户的联系方式和位置信息，因为用户的联系方式在司乘通话中和出行中是会使用到的，同时用户的位置信息可以帮助司机更好地找到乘客，也方便乘客乘车，这两个数据是网约车企业正常运行时必要的信息采集，但是拿到信息之后，我们是希望能更好地承担起保护用户的隐私安全的责任和义务。保护用户的个人信息，企业需要具备防范数据防范的安全管理意识和保护数据安全的技术能力。

首汽约车很早就使用了虚拟号码来保护司乘双方的真实电话被被泄露，从平台侧避免了乘客的隐私泄露，遇到骚扰等等恶劣情况。前不久，首汽约车全国的司乘通话热线变成统一的服务号码95721，这样的话让用户接到电话的时候可以更好识别这个电话是一个骚扰电话还是平台的呼入电话，提升双方的信息安全。

首汽约车在日常的安全管理中，还通过对用户的数据加密以及数据库的脱敏，保障敏感信息的安全。进一步加强了企业后台数据的权限管理、流程管理，同时也防范数据攻击，针对平台需求，定向开发，去加强攻防演习，避免黑客窃取到用户信息，进行其他的违法行为。

我们在发展过程中也涉及到很多第三方合作伙伴的合作。会同合作伙伴一起共同承担保护用户数据的责任和义务。企业之间不主动进行数据交换。

同时，我们作为互联网机构，期望加强企业安全技术能力，更好地保护用户隐私的安全和企业信息安全。通过合作，首汽约车构建了网络安全威胁监控平台，通过大数据和可视化的技术，实现攻击态势的可视化，以及对办公网络、业务网络实时全面监控，对所遇到的网络攻击可以进行实时防御，提高威胁检测和处置能力，在安全、技术、管理等方面迈上了一个新的台阶。

一直以来，首汽约车在保护用户隐私和个人信息方面，都是非常重视的。也致力于打造一个网约出行领域互联网安全系数最高的出行平台，除了通过多渠道、全方位数据操作行为管控以及成熟有效的数据安全防控体系，我们还准备进一步完善企业在信息安全上的自动化、智能化，避免数据泄露、数据窃取等风险，不断推动自身安全的软硬一体化的进程，夯实企业安全能力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)