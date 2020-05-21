北京：售楼处不得举办现场推介、抽奖摇号等聚集性活动

人民网北京5月21日电（许维娜）北京市住建委20日发布《关于进一步做好常态化疫情防控期间房地产开发项目售楼场所管理的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，房地产开发企业要进一步落实主体责任，按照市、区疫情防控工作部署，建立售楼场所疫情防控工作机构，制定职责明确、运转有效、预案完备的常态化疫情防控工作方案，确保售楼场所疫情防控不留死角。

《通知》要求，加强现场管理，严控人员聚集。要严格管控销售现场人员数量，分时分批引导顾客进入售楼场所。现场销售接待实行独立区域一对一服务，一个销售人员只接待一组客户（原则上不超过2人）；不得安排2组以上客户同时参观样板间；不得举办现场推介、抽奖摇号等聚集性活动。对需现场签约的，要采取预约制，严控现场人员密度，有序引导客户签订购房合同。

《通知》指出，要加大科技应用。鼓励开发企业充分利用电话、互联网、虚拟现实技术（VR）、直播售楼等非直接接触方式，开展线上楼盘展示、宣传等营销活动。市住房城乡建设委将进一步优化网签备案服务，推进“互联网+网签”。鼓励有条件的开发企业，在符合有关法律法规和坚持公开、公平、公正原则的前提下，利用大数据、人脸识别、区块链等科技手段，推行线上选房及签约。

此外，《通知》强调，在售楼场所入口配备消毒液、测温仪、口罩等防疫物资，严格核验进入售楼场所顾客的“北京健康宝”绿码，并进行测温、消毒和人员实名登记，严禁发热、咳嗽等疑似症状人员进入售楼场所，如遇突发情况要及时向属地疫情防控机构、行业主管部门报告。同时，相关部门将进一步加大对全市售楼现场监督检查力度，对疫情防控措施落实不到位，存在重大疫情隐患及违法违规等行为，依法依规从严查处。

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