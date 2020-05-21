TCL李东生：在全球建立供应链和产业链

人民网北京5月21日电（记者毕磊）“经济全球化趋势不会变，但规则会变，中国要适应这种变化。”近日，TCL创始人、董事长李东生在接受媒体采访时表示，现在中国是世界工厂，未来中国企业要综合考虑把中国工厂开到全世界，全世界都有中国的工厂。
今年，新冠肺炎疫情的爆发，扰乱了全球供应链，冲击了世界经济稳定。
对此，李东生表示，全球疫情的蔓延给TCL的国际业务增加了很多困难，第一季度海外业务下降了20%。
令他欣慰的是，同期TCL华星的半导体显示业务营业收入增长了25.3%，增长主要来自深圳华星和惠州华星。武汉华星受疫情影响，供应链不能完全保障，但也保持了销售同比基本持平。
在李东生看来，疫情的影响是阶段性的，对于中国制造业和经济发展的长远影响更多来自全球经济形势的变化。“我们要在全球建立产业链和供应链，要扎根当地，发展全球化业务的同时对所在国的经济社会发展有贡献。”
李东生表示，疫情不会改变中国企业全球化的战略方向，反而会刺激中国企业加速提升科技实力，迈向全球领先。
作为中国最早走出去的企业之一，TCL 历经20年的全球化发展，在国际化之路上，TCL有坎坷更有收获。
过去几年TCL不只是把产品卖到世界，而是在全球构建产业链和供应链。据了解，TCL在越南建设的彩电工厂已于2019年投产，通力电子越南工厂和印度模组工厂将于2020年投产，此外墨西哥的第二家工厂也将于今年6月投产，支持TCL在北美和中美洲业务。据李东生透露，未来还准备在非洲、俄罗斯和南美洲继续建立产业能力。
资料显示，目前TCL已在全球拥有28个研发机构、10家联合实验室、22个制造基地，业务遍及160多个国家和地区。
李东生认为，中国已经在制造业建立起全球比较优势，在大部分产业里，中国成为“世界工厂”，未来“中国企业将把工厂开到全世界”。
“全球产业链分工并不是靠政治因素驱动。”李东生告诉记者，“全球产业链重构、经济全球化规则调整，会影响中国企业的发展，但是经济全球化大格局、大趋势不会改变。”
面对不确定性，李东生认为最重要的是提升核心能力。“一个企业一定要建立自身的竞争优势，有自己的竞争壁垒，这样就能够应对各种变化。”
另外，李东生向记者透露，公司年度经营目标没有下调，特别是海外业务目标没有下修。“我们希望通过努力开拓，提高在主要国家和地区的市场份额，弥补整体海外市场需求下降带来的影响。”
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