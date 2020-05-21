发改委下达首批中央预算内投资24.5亿 支持雄安新区建设

人民网北京5月21日电(许维娜）据国家发展改革委官方微信公众号消息，近日，国家发展改革委下达雄安新区建设专项2020年第一批中央预算内投资24.5亿元，支持雄安新区高质量高标准建设。

通知指出，该项目资金使用计划安排：一是结合当下新冠肺炎疫情常态化防控要求，优先支持有助于改善雄安新区环境卫生的污水垃圾处理设施项目；二是根据新区建设进展，支持起步区和启动区重大项目建设；三是按照“先地下、后地上”的原则，支持给排水管网、供热和配套燃气设施等项目建设；四是为推动新区内部到雄安高铁站快速直达，为将来承接北京非首都功能疏解作准备，支持相关道路工程项目建设。

国家发展改革委表示，下一步将加快推动雄安新区重大工程项目建设，及时帮助协调解决项目建设中的困难和问题，持续加大对新区建设的资金和政策支持力度。

(责编：许维娜、夏晓伦)