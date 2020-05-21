苏静：保护未成年隐私免受不良信息干扰 企业应尽其责

人民网北京5月20日电 5月20日，由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会“后疫情时代个人隐私保护云会议”成功举行。在“在线教育平台个人信息保护”讨论环节，作业帮副总裁苏静表示，我国未成年人使用互联网的普及率是93.1%，其中89.6%的未成年人会使用互联网进行学习。但在使用互联网产品学习的孩子中，有20%的孩子不具备任何隐私保护意识。另外，46%的孩子曾经在上网过程中遭遇过不同种类的不良信息。在此背景下，企业应该尽到自己应有的责任，保护未成年人隐私并避免让其暴露在不良信息环境中。
发言全文如下：
非常荣幸能够参加第二届移动互联网安全峰会。我们作为在线教育企业的一个代表，在这次疫情中见证了整个行业的增速发展。共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心(CNNIC)联合发布的《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》指出，我国未成年人使用互联网的普及率是93.1%，其中89.6%的未成年人会使用互联网进行学习。但在使用互联网产品学习的孩子中，有20%的孩子不具备任何隐私保护意识。另外，46%的孩子曾经在上网过程中遭遇过不同种类的不良信息。在大的行业环境和背景下，企业更应该尽到其应有的责任。
下面我从团队、标准、技术、活动以及健康学习五个方面向各位嘉宾、各位网友分享我们的工作经验。
第一，团队。企业信息安全团队需要重点防控的内容，一是企业对未成年人信息的收集与保护；二是内容信息安全的管理。企业有避免让成年人暴露在不良信息环境中的主体责任。
第二，标准。探索细化未成年人个人信息收集、审核、保护方面的规范，积极根据新法规、新情况不断升级，并在此基础上推进规范的落地实施，主动和监管层对接，落实具体实操方法。5月13日作业帮参与了工信部针对移动互联网应用程序收集个人信息基本规范的研讨，并根据研讨成果升级了作业帮的应对规范。可以说，随着大家未成年人信息保护意识的逐渐提高，企业需要根据新的法规、新的情况不断地升级自己的规范。
第三，技术。从内部建立从数据采集、生产、存储、使用、传输、备份、恢复到销毁的全生命周期的安全规范，让员工充分认识到在用户信息使用过程中严格遵守全生命周期安全规范的重要性。秉承最小获取和最小授权的原则，从源头上减少隐私泄露的风险。
第四，活动。积极参与未成年人保护的相关活动。通过线上与线下结合的方式，让更多的孩子知道并学会保护自己的权益。作业帮与中国网络安全空间协会一起启动了为期七个月的未成年人网络安全社会评议活动，通过组建智库协同调研、设计课程，对未成年人和家长进行网络安全知识普及。
第五，建立正确引导未成年人健康学习的在线平台。2018年9月份，作业帮发布了国内首个青少年信息安全综合防护平台，依托作业帮大数据的科技，通过AI赋能信息审核，以全量数据监测和预警、数据分析、示范干预、综合防护四个能力保障未成年人健康在线学习。
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