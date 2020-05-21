人民网>>财经

“新电商人才发展计划”发布 聚焦新电商产业链条发展

2020年05月21日11:10  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京5月21日电（记者毕磊） 今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的最后一年，数字经济持续快速发展并产生巨大活力，正在成为经济增长的新动能，日趋火爆的直播带货只是电商诸多新业态的一种，线上经济还有很大空间值得挖掘。网红经济如何摆脱鱼龙混杂的现状，向更加健康和良性的方向发展，助力脱贫攻坚、助推乡村振兴，成为经济增长的持续动力，新电商人才的培养与发展需求日益迫切。

　　5月19日，人民网新电商研究院在人民日报社新媒体大厦举行“新电商人才发展计划”交流座谈会。人民网党委委员、董事、副总裁、人民网新电商研究院院长宋丽云、人民网版权渠道部主任白娜，北大资产经营公司总裁韦俊民、北京大学创业训练营理事长黄怒波出席会议，北京大学创业训练营导师杨秀龙、北创营CEO王健等嘉宾共同与会座谈。

（“新电商人才发展计划”交流座谈会现场）

　　开拓扶贫双创新思路 助力经济高质量发展

　　 座谈会气氛热烈，与会嘉宾围绕如何更好调动双方资源、探索产业经济模式、扶持创业项目落地等内容进行了深入交流，并且在与会嘉宾的共同见证下，由人民网与北京大学创业训练营共同发起的“新电商人才发展计划”正式启动。

　　宋丽云表示：“人民网是人民日报社控股的传媒文化上市公司，是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一，不仅要做新闻舆论场的“压舱石”，而且要为当前做好“六稳”工作，落实“六保”任务，培育新经济，实现经济高质量发展保驾护航。此次与北大的合作，聚焦新电商人才发展与培育，是助力区域经济及产业发展的有效举措，希望借此契机，真正搭建起帮助政企对话、推动人才升级、服务行业发展的平台，发挥主流媒体的引导责任。”

　　北大资产经营公司总裁韦俊民说：“北京大学是最早响应国家创新创业发展战略的，并建立了创业教育、创业研究、创业孵化、创投基金四位一体的综合创业扶持平台。未来通过与人民网的深度合作，可以更好地赋能新电商产业及人才发展。”

　　北京大学创业训练营理事长黄怒波谈到：“新机会下要有新思路、新模式、新视野，此次北大与人民网的合作，虽然是新电商人才的培养和发展，但是课程体系的设置上要兼顾品牌价值、人文精神、战略高度等多个维度，要充分发挥北大深厚的文化底蕴和人民网广泛的社会影响，着眼于培养适应新经济发展的新青年。”

　　

（“新电商人才发展计划” 启动仪式现场）

　　四位一体布局 培养急需人才

　　北京大学创业训练营发展至今，已经成为中国最大的全开放公益创业教育与扶持平台。目前，北创营平台已聚集400位资深导师，发展150门创新创业课程，通过网络课堂、开放课程、直播课程、路演沙龙、创新大赛、专题特训等多种形式，服务了超过50万名创业青年。

　　此次人民网新电商研究院携手北京大学创业训练营，共同发起“新电商人才发展计划”，将聚焦新电商的产业链条发展，关注资源集约、结构合理、协同发展的新电子商务生产体系、传播体系、商业体系以及培训体系。为产业深度融合发展提供强有力的政治建设和人才建设保障，并与全产业合作伙伴一起，齐力打造体现主流价值的产品形态、传播形态和商业生态，整合行业优秀资源力量，培养新电商领域急需人才。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved