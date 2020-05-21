“新电商人才发展计划”发布 聚焦新电商产业链条发展

人民网北京5月21日电（记者毕磊） 今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的最后一年，数字经济持续快速发展并产生巨大活力，正在成为经济增长的新动能，日趋火爆的直播带货只是电商诸多新业态的一种，线上经济还有很大空间值得挖掘。网红经济如何摆脱鱼龙混杂的现状，向更加健康和良性的方向发展，助力脱贫攻坚、助推乡村振兴，成为经济增长的持续动力，新电商人才的培养与发展需求日益迫切。
5月19日，人民网新电商研究院在人民日报社新媒体大厦举行“新电商人才发展计划”交流座谈会。人民网党委委员、董事、副总裁、人民网新电商研究院院长宋丽云、人民网版权渠道部主任白娜，北大资产经营公司总裁韦俊民、北京大学创业训练营理事长黄怒波出席会议，北京大学创业训练营导师杨秀龙、北创营CEO王健等嘉宾共同与会座谈。
（“新电商人才发展计划”交流座谈会现场）
开拓扶贫双创新思路 助力经济高质量发展
座谈会气氛热烈，与会嘉宾围绕如何更好调动双方资源、探索产业经济模式、扶持创业项目落地等内容进行了深入交流，并且在与会嘉宾的共同见证下，由人民网与北京大学创业训练营共同发起的“新电商人才发展计划”正式启动。
宋丽云表示：“人民网是人民日报社控股的传媒文化上市公司，是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一，不仅要做新闻舆论场的“压舱石”，而且要为当前做好“六稳”工作，落实“六保”任务，培育新经济，实现经济高质量发展保驾护航。此次与北大的合作，聚焦新电商人才发展与培育，是助力区域经济及产业发展的有效举措，希望借此契机，真正搭建起帮助政企对话、推动人才升级、服务行业发展的平台，发挥主流媒体的引导责任。”
北大资产经营公司总裁韦俊民说：“北京大学是最早响应国家创新创业发展战略的，并建立了创业教育、创业研究、创业孵化、创投基金四位一体的综合创业扶持平台。未来通过与人民网的深度合作，可以更好地赋能新电商产业及人才发展。”
北京大学创业训练营理事长黄怒波谈到：“新机会下要有新思路、新模式、新视野，此次北大与人民网的合作，虽然是新电商人才的培养和发展，但是课程体系的设置上要兼顾品牌价值、人文精神、战略高度等多个维度，要充分发挥北大深厚的文化底蕴和人民网广泛的社会影响，着眼于培养适应新经济发展的新青年。”
（“新电商人才发展计划” 启动仪式现场）
四位一体布局 培养急需人才
北京大学创业训练营发展至今，已经成为中国最大的全开放公益创业教育与扶持平台。目前，北创营平台已聚集400位资深导师，发展150门创新创业课程，通过网络课堂、开放课程、直播课程、路演沙龙、创新大赛、专题特训等多种形式，服务了超过50万名创业青年。
此次人民网新电商研究院携手北京大学创业训练营，共同发起“新电商人才发展计划”，将聚焦新电商的产业链条发展，关注资源集约、结构合理、协同发展的新电子商务生产体系、传播体系、商业体系以及培训体系。为产业深度融合发展提供强有力的政治建设和人才建设保障，并与全产业合作伙伴一起，齐力打造体现主流价值的产品形态、传播形态和商业生态，整合行业优秀资源力量，培养新电商领域急需人才。
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