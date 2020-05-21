王志勤：必须高度重视技术发展带来的安全问题和挑战

人民网北京5月20日电 5月20日，由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会“后疫情时代个人隐私保护云会议”成功举行。中国信息通信研究院副院长王志勤在致辞中表示，后疫情时代，必须高度重视技术发展带来的安全问题和挑战。移动互联网用户个人信息保护能力的提升，需要业界联手行动，共同努力，特别是在移动应用领域，需要设备厂商、应用厂商、安全厂商一起协作，共筑安全可靠的移动互联网应用生态。

致辞全文如下：

尊敬的各位领导、各位嘉宾、女士们先生们，大家上午好，非常高兴参加此次由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会。在此，我谨代表中国信息通信研究院对此次峰会的举办表示热烈祝贺！对各位与会者在此特殊时期参与本次线上峰会，致以诚挚的谢意和热烈的欢迎！

本次峰会的主题是探讨后疫情时代个人隐私保护问题，受疫情影响，移动互联网行业迎来爆发性增长，与此同时移动应用的用户个人隐私安全问题也在这次疫情过程中受到广泛关注。中国信息通信研究院深入开展APP用户个人信息保护研究，已与人民网联合承办了两次移动互联网安全峰会，议题均聚焦于个人信息保护，希望为推进移动互联网用户个人信息保护的发展完善、保障用户权益贡献一份力量，并为更好地汇聚各界人士的智慧打造一个平台。

在新技术新业态的迅猛发展中，我们必须清醒地认识到移动互联网用户个人信息保护能力的提升，需要业界联手行动，共同努力，特别是在移动应用领域，需要设备厂商、应用厂商、安全厂商一起协作。我们必须高度重视技术发展，产业形态变化所带来的安全问题和挑战。需要联合多方力量，从法律、治理、技术、标准等方面多管齐下，筑牢移动互联网用户信息保护安全防线。

在工业和信息化部的指导下，中国信息通信研究院秉持“国家高端专业智库，产业创新发展平台”的发展定位，一直努力推动建立更加适合于移动互联网应用产业发展的安全和用户个人信息保障的机制。近年来，在政府主管机构指导下，我们一方面充分发挥技术手段优势，扩大检测监测覆盖范围，努力做好技术检测支撑工作；另一方面，联合行业协会和产业联盟正努力推动移动互联网企业开展相关自律工作。我们正联合业内优秀企业共同制定行业标准，通过标准落实构建自适应、差异化的安全保障能力，为移动互联网应用新技术、新场景提供标准化的解决方案。另外，我们还联合中国互联网协会、电信终端产业协会等多个行业组织努力推动形成具有产业共识的移动互联网应用安全和用户个人信息保护测试评估体系，促进结果互认，共同提升移动互联网应用全流程安全水平。中国信息通信研究院非常愿意跟产业界一起共同携手共建健康有序的移动互联网新生态。

各位来宾，各位朋友，共筑一个安全可靠的移动互联网应用环境，离不开政府、企业、行业各方面的共同努力。此次峰会主题瞄准移动互联网应用安全发展，为打造开放、安全的移动互联网应用产业生态，搭建了一个行业自律、信息共享和技术交流的平台，未来希望大家深入交流、凝聚智慧，建立良好的协作机制，携手推动移动互联网应用安全良好新生态。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)