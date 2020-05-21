实践“卫星互联网”新基建 青岛航空布局高速机上互联网

人民网北京5月21日电 （记者乔雪峰）今年，全球遭受前所未有的疫情冲击，民航业则是“受灾”最严重的行业之一。

为推动疫后生产恢复及经济高质量发展，我国出台新基建政策，加快数字及信息新型基础设施建设进度，为经济发展注入数字经济新动能。作为国家重要战略产业之一，民航业的疫后恢复及新基建，成为全国关注的焦点。

4月20日，国家发改委明确新型基础设施范围，“卫星互联网”被正式纳入新基建范畴。机上互联网作为卫星互联网的重要应用场景，是卫星互联网的重要构成部分。加速其建设，将助力航空公司深度挖掘现有机队增收潜能、提质增效。现阶段，新基建战略给航空公司提供了好的机遇期，产业各方一起协同，通过推进机载系统的加装率和降低整体运营成本，加速数字化网络化机上新基建。

尽管国内已有多家航司布局机上互联网，但在最核心的空地连接技术上，多数航班仍使用着传统Ku卫星，有的甚至仅为机上局域网。这类互联网飞机网速慢、成本高，使得乘客体验比较差。

今年6月，中国第一架真正意义上的高速互联网飞机将在青岛起航。青岛航空此次加装的机上高速互联系统XstreamSAT，基于中国首颗高通量卫星中星16号Ka卫星，单架飞机带宽可达150Mbps。放眼全球，高通量卫星和Ka卫星资源的快速丰富，引领着机上互联网全面升级。

据悉，XstreamSAT是中国首例获得民航局颁发的CAAC VSTC适航认证的国产机上高速互联系统，打破了该领域国外厂商长期垄断的局面。就机上互联网而言，有望助力航司主业、增收辅业、保障运营，真正实现民航新基建。就中国民用航空电子而言，青岛航空此番启用国产机上高速互联系统，对高端装备国产化产业生态，或将起到良好示范和引领作用。

配合机上高速互联系统的技术创领，在软件系统层面，青岛航空采用全自主知识产权的数字化航空娱乐服务系统TD-Operation，及数字客舱一站式软件解决方案TD-HUB，构建起一个包括航旅出行服务、移动端空中内容娱乐、空中电商新零售等在内的多元空中互联网生态。

未来，TD-Operation和TD-HUB也将随着青岛航空发展和旅客需求变化进行定制化运营，助力青岛航空降本增效的同时，持续为旅客提供安全稳定、丰富多彩的机上高速互联体验，同时也为机上高速互联系统价值加持。

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