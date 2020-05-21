雷雨天气如何保障航班？华北空管有实招

人民网北京5月21日电 （记者乔雪峰） 记者从华北空管局气象中心获悉，5月21日，12-19时北京首都国际机场有间歇性雷雨并伴有雷暴大风和强降水，23时前有小阵雨，累计降水量中雨。北京大兴国际机场14-22时有阵雨，其中14-20时有间歇性雷雨，累计降水量小到中雨。

华北地区已进入雷雨多发季节，雷暴是一种剧烈的天气现象，经常会夹带大风、暴雨、闪电、雷击、冰雹、低空风切变等现象。强雷击可能引起机体受损，无线电通讯中断或设备损坏，电子设备受干扰。闪电的强光，可能造成机组人员目眩，眼睛暂时失明等情况，给飞行安全带来重大安全隐患。雷雨绕飞成为夏季空管运行常态，为保证飞行安全，在面对雷雨天气时，管制员和飞行员协同配合进行雷雨绕飞。

精准预报专业服务

航空气象预报与大众所知的天气预报既有共同点，又不尽相同。航空气象预报更注重灾害性天气包含的雷、雾、风、颠簸、风切变等对航班运行的影响，夏季，雷雨天气预报是重中之重，预报结论直接关系到管制决策，可以说是雷雨保障的第一环。

据华北空管局气象中心数据资料显示，北京首都国际机场的累年平均雷暴日数为31天，全年雷暴日数最多为40天，出现在2008年；最少为21天，出现在2000年和2001年。6至8月为雷暴频繁发生的时间，占全年雷暴日的74%。雷暴持续时间在0-1小时为最多，其次是1-2小时，随着持续时间的延长雷暴出现次数逐渐减少。首都国际机场最长的雷暴持续时间为6小时50分钟，发生在2000年8月10日……丰富的数据资料为气象预报提供了资料积累，通过对资料的分析和复盘，预报员总结规律，为气象预报奠定坚实的基础。

要想准确预报无常的天气是一件很困难的事。全球观测场和数值预报场的网格点设置是以约110公里为单位的气象资料输入，某一点的资料仅能代表某一地区、某一时刻的局部要素，在空间分辨率和时间分辨率上讲都只是对天气状况的一种“粗线条”描述，这也就是为什么经常会出现“局部地区”的天气和几公里或几十公里外的天气迥然不同的情况。在相同大环境天气形势下，首都机场和大兴机场的风向风速、天气现象、能见度等气象要素就经常存在差异性和局地性。即使同一时刻，在首都机场不同跑道点采集到的探测数据存在偏差的情况也很常见。

今年，华北空管局气象中心优化了自主研发的华北管制区域对流9小时短时预报系统，引入全球先进的HRRR（High Resolution Rapid Refresh）高分辨率快速更新同化系统，数据的空间分辨率和时间分辨率得以大幅度提升，使预报算法更优化、更快速、更稳定，对天气系统的变化描述得更细致、更及时。该预报系统的图形化产品在4月15日及4月19日的两次雷雨过程中发挥了较好效果。

预报员还会依据航空气象用户的不同需要，把天气预报结论重新组合、拼接制作成例行天气结论、机场警报、终端区天气预警、区域预警等，以及通用电码、天气预告图等航空气象产品，以短信、微信、警报窗口、情报交换等形式发布至各部门、各用户。当遇有风向突变、风切变、短时雷暴大风、冰雹、低能见度等特殊情况时，还通过电话为管制、航空公司、机场用户提供答疑解惑的专业咨询服务。

未雨绸缪模拟实战

2019年10月10日，我国民航迎来史上最大范围的空域调整，华北地区的航路航线发生了巨大变化，北京终端管制区面积扩大了近一倍，天津进近管制区的高度、范围也发生了很大改变，天津进近管制区包含在北京终端管制区范围内。今年的雷雨季是此次航路航线调整后的首次雷雨保障，为此华北空管局空管中心联合天津空管分局进行了一次大规模模拟机演练，120多名管制员参加演练。

华北地区主要的雷雨季是6至9月，在经过了之前几次小范围较弱雷雨天气保障后，管制部门总结了一些经验也发现了一些问题，在大强度雷雨天气前开展此次联合演练，有的放矢精准施策。在北京疫情防控等级降低后，华北空管局立即组织实施培训，天津空管分局进近管制室管制员来到北京，与北京区域管制室、终端管制室联合训练，未雨绸缪模拟实战，旨在通过联合训练发现问题、解决问题，形成一套对实际运行具有参考价值的雷雨绕飞方案。

“以大王庄南侧为例，过去是双方协调，例如北京区管和北京终端，或者北京终端和天津进近协调，而现在的空域是由北京区管、北京终端和天津进近共同管理，这就需要三方协同决策共同拿出方案。通过模拟机题目发现问题、找出方案、解决问题，比在实际运行中发现问题，再去解决问题，安全成本要低得多。”华北空管局空管中心安全管理室李迪介绍。

此次联合模拟机训练共设计了两套题目，第一套题训练中发现的问题立刻总结，制定解决方案，再在第二套中进行验证。在全部模拟机训练结束后，再进行“头脑风暴”研讨方案，找出最优解。这个过程需要三方相互协作，了解各方运行中的难点，才能制定出与实际运行相一致的方案。

今年，华北空管局局长麻金海提出“网格化精细管理”的理念，要求把雷雨绕飞的重点地区，主要是北京终端区及周边地区，划分成网格，绕飞方案精细化到网格。目前，雷雨绕飞预案能够覆盖大约70%的情况，满足日常运行需要，但雷雨的生成和发展是复杂多变的，在运行中还需要根据当时的实际情况制定临时绕飞方案，管制部门将根据实际工作中出现的情况继续深化方案保障运行安全。

点滴做起防微杜渐

通信导航设备是空管运行的重要支撑，每到夏季来临之前，防雷巡检就成为设备保障部门最重要的一项日常工作。技术人员要制定详细的防雷巡检计划，在雷雨季前对各个台站、机房进行一次隐患排查，并对出现的问题进行整改，消除隐患，确保整个雷雨季节设施设备运转正常。

设备防雷接地装置的维护是一个伴随空管设备系统整个生命周期的工作，在这个生命周期中，设备有可能因更新设备、增加设备、调试设备、雷电大风造成接地缺失、脱落、断开等情况。因此防雷巡检会着重检查是否存在这种情况。

首都机场西南近导航台为飞机提供落地的导航信号，机务员黄海兴和同事按照巡检计划来到台站，对设备进行仔细排查，一人检查，一人记录。打开机柜门查看机柜接地线正常，无松动，记录在检查单上；硬件设备接地柱地线正常，无松动，记录在检查单上；在检查馈线防雷器的接地线时，发现馈线防雷器信号端正常，但在另一端，在接地线排处，地线有虚接现象，随即巡检人员检查了馈线防雷器以及设备运行情况，确认设备运行正常后，黄海兴用螺丝刀将虚接的线缆拧紧，之后再次确认设备运行状态，一切正常后他继续进行其他设备排查。检查完防雷点，机务员们又对接地电压、电阻进行了检测，确保设施设备运转正常。看似平常的设备巡检，拧紧每一颗螺丝，联通每一个信号，梳理每一条线缆，一个个细小的环节，构筑起平安起降的基石。

雷雨保障，是空管系统夏季运行保障的重要内容。华北空管将持续挖掘内部潜力，精进业务能力，坚守安全底线，提升运行效率，保障旅客出行平安顺畅。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)