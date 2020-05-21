原标题：国产疫苗核心技术突破 首批国产13价肺炎球菌结合疫苗开启接种

中新经纬客户端5月20日电 5月20日，由沃森生物研发的首个国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗云南首批接种发布会在昆明举办，云南省卫生健康委员会妇幼处处长潘旭阳、云南省疾病预防控制中心首席专家、云南省预防医学会疫苗与免疫分会主任委员丁峥嵘、昆明市妇幼保健院院长李震、昆明市疾病预防控制中心主任刘宏、免疫规划科科长李继军；云南沃森生物技术股份有限公司董事长李云春、副董事长黄镇、总裁姜润生；昆明市五华区、西山区、盘龙区、官渡区疾病预防控制中心及昆明市儿童医院、昆明市妇幼保健院相关专家出席会议。新华社、新京报、财新、澎湃新闻、界面、经济观察报等三十余家媒体记者到场，共同见证首批国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗在云南正式开启接种。

发布会现场全景图

据了解，国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗——沃安欣，由玉溪沃森生物技术有限公司生产，是国内首个、全球第二个13价肺炎结合疫苗，打破了国内13价肺炎结合疫苗进口垄断的现状。日前，昆明市五华区妇幼保健院于2020年5月15日实现首针接种。此外，昆明市其它4个区(盘龙区、西山区、官渡区、晋宁区)、大理、玉溪、文山等地相继开展了云南省首批国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗的接种。

门诊首针接种画面

在发布会上，云南省卫健委妇幼处处长潘旭阳致辞。处长潘旭阳说，在降低死亡率和提升全民健康的过程中，疫苗接种是公认的预防疾病最经济有效的措施之一。2019年，云南印发了《“健康云南2030”规划纲要》和《云南省“十三五”卫生与健康规划》，提出到2030年实现健康云南建设目标，健康云南应以预防为主。国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗的上市，将对中国儿童肺炎球菌性疾病的防控起到重要作用。中国疫苗研发水平正逐步走向世界前列，疫苗等生物制品也不断走出国门迈向世界。

云南省卫健委领导致辞

省疾控中心丁峥嵘表示，疫苗接种是我国卫生健康事业成效最为显著、影响最为广泛的工作之一，通过疫苗接种，我国1岁和5岁以下儿童的发病率和死亡率大大降低，节约了巨大的直接医疗成本，减轻了家庭和社会负担。但我国的肺炎球菌结合疫苗接种预估接种率不足5%，很难发挥出理想的临床保护效果。我们应当加强肺炎球菌疫苗的科普宣传工作，提高肺炎球菌疫苗的认知度及可及性，保障更多儿童的健康。

同时，他也表示在当前疫情防控的大背景下，应当提倡运用好互联网预防接种模式。通过分时预约接种，在减轻一线接种工作者防控压力的同时，也让预防接种服务更安全、便民。

云南省疾控领导致辞

昆明市妇幼保健院李院长表示，根据国内的报道2018年我国5岁以下儿童在确诊IPD的儿童中，近80%的患儿年龄在5周岁以下，因此我国5岁以下每个年龄段的儿童都是IPD的易感人群，均需要作为重点防控对象，均需要接种肺炎球菌结合疫苗。WHO在2019年立场文件中也推荐对1-5岁儿童尽快开展查漏补种PCV13，这可以获得很好的疾病控制效果[7]。因此针对于我国的5岁以下儿童，我们既要开展满6周龄婴儿的早接种、早保护，也要对6月龄以上、未满6岁的儿童按照说明书规定的剂次进行查漏补种。

昆明市疾病预防控制中心刘主任表示：可喜的是，国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗6周龄-5岁(6周岁生日前)[6]全年龄段儿童均可接种，预防由13种血清型肺炎球菌引起的感染性疾病(包括肺炎、脑膜炎、败血症和菌血症等)，这让将我国儿童接种时间区间段大幅延长，让更多的中国儿童可以远离肺炎球菌疾病的威胁。国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗的上市，为我国婴幼儿健康提供了基本保障，是预防、控制乃至消灭肺炎球菌性疾病的有效手段。

昆明市疾病预防控制中心领导致辞

沃森生物集团副董事长黄镇在发布会上表示，沃安欣从2005年研发立项到正式上市接种，历经15年的艰辛历程。从肺炎球菌发酵培养工艺、多糖纯化工艺，到多糖活化、衍生、结合工艺的大量研究以及建立质量标准，沃森生物取得了一项又一项的技术突破，成功研发13价肺炎球菌多糖结合疫苗。接下来，沃森生物将全力保障13价肺炎球菌多糖结合疫苗的供应。2020年上半年，沃森生物有能力向市场供应近100万支13价肺炎球菌多糖结合疫苗，让更多的儿童能够及时接种疫苗，获得免疫保护，助力“健康中国2030”规划纲要中伟大目标的实现。

目前该疫苗已经在江西省、吉林省、云南省、湖北省、广东省等地实现招标准入，并已在江西省、吉林省、云南省完成了首批开打。疫情防控下，有接种需求的家长可提前通过网上预约，锁定时段，保证及时接种、安全接种。云南地区的家长可通过关注各门诊公众号获取信息或下载小豆苗APP预约分时接种。

云南沃森生物技术股份有限公司副董事长黄镇

据了解，云南沃森生物技术股份有限公司是国内专业从事人用疫苗等生物技术药物集研发、生产、销售于一体的现代高技术生物制药企业。其研发的国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗用于预防由13种血清型肺炎球菌引起的感染性疾病(包括肺炎、脑膜炎、败血症和菌血症等)，对中国5岁及以下儿童肺炎球菌相关疾病中侵袭性菌株的血清型覆盖接近90%。接种程序为6周龄-5岁(6周岁生日前)全年龄段儿童均可接种，相较于进口同类产品可接种年龄段更广，接种方案灵活便利，有效解决进口同类产品3剂次基础免疫必须在婴幼儿6月龄内完成接种的时间限制问题，给予儿童接种时间更多的选择。

国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗的成功上市，将为我国婴幼儿提供预防肺炎球菌性疾病的有力武器，有助于降低我国5岁及以下婴幼儿肺炎球菌疾病的发病率和死亡率，让更多的中国儿童远离肺炎球菌疾病的威胁。

除此之外，在云南沃森生物技术股份有限公司已上市的7个产品9个品规中还拥有23价肺炎球菌多糖疫苗，该疫苗使用于2岁以上感染风险增加人群，主要推荐老年人、慢性病患者、免疫功能受损或免疫功能低下人群。云南沃森生物技术股份有限公司是目前唯一拥有两个13价肺炎球菌多糖结合疫苗和23价肺炎球菌多糖疫苗的企业，是名副其实的“肺炎预防专家”。(中新经纬APP)

(责编：夏晓伦、毕磊)